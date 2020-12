per Mail teilen

Jugendliche vermissen im Lockdown ihre Freunde und sozialen Kontakte. Das geht aus einer Online-Umfrage des Ulmer Stadtjugendrings hervor.

Für fast alle Befragten ist die schulische Belastung in Pandemiezeiten sehr hoch. Im nicht schulischen Alltag ist es mehr als der Hälfte der Befragten langweilig. Hobbies, Freizeit und Sport vermisst rund die Hälfte der jungen Menschen.

Jugendlichen geht es in der Pandemie nicht gut. Sie vermissen ihre Freunde. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Philipp Branstädter

Etwa jeder dritte Befragte wünscht sich das normale Leben zurück. An der Online-Umfrage des Stadtjugendrings hatten sich 900 junge Menschen im Alter von sechs bis 27 Jahren beteiligt.

Mehr Freiraum und kreative Lösungen gefordert

Der Stadtjugendring will die Ergebnisse der Umfrage nutzen, um passgenaue Angebote für Jugendliche zu erarbeiten. Bereits im Oktober hatte der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, Professor Jörg Fegert, mehr Freiraum und kreative Lösungen für Jugendliche in der Pandemie gefordert, auch mit sozialpädagogischer Betreuung. Professor Fegert ist auch der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen im Bundesministerium für Familie und Jugend.