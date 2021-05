per Mail teilen

Die Polizei hat in Ehingen im Alb-Donau-Kreis eine Party mit 20 Jugendlichen aufgelöst. Dabei leisteten am Samstagabend drei jugendliche Mädchen erheblichen Widerstand. Laut Polizei mussten sie schließlich in Handschellen abgeführt werden. Gegen die zwischen 15 und 17 Jahre alten Jugendlich wird nun wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.