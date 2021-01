In einem Mehrfamilienhaus in Nördlingen ist am Samstagabend nach einem Gasaustritt eine 17-Jährige bewusstlos zusammengebrochen. Sie wurde von ihrer Mutter gefunden. Die Jugendliche hatte eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ursache des Gastritts war laut Polizei ein technischer Defekt an einer Heißwassertherme.