50 Jahre Studierendenwerk Ulm

Das Studierendenwerk Ulm feiert am Dienstag sein 50-jähriges Bestehen. Es gibt aus diesem Anlass Mensa-Essen wie vor 50 Jahren und Infostände an den Hochschulen. Falscher Hase mit Bratensoße und Kartoffelpüree war ein beliebtes Mensa-Gericht aus den 70er Jahren. Das wird es auch heute anlässlich des Jubiläums geben. Seit 50 Jahren betreut und berät das Studierendenwerk Ulm junge Frauen und Männer an insgesamt sieben Hochschulen, darunter die Universität Ulm, die Pädagogische Hochschule in Schwäbisch Gmünd und die Hochschule Aalen. Mit kostenlosen Rechtsberatungen, Kinderkrippen und einem BAföG-Amt will das Studierendenwerk für mehr Chancengleichheit sorgen.