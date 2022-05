So sehen Feuerwehrhalle und Löschzug heute an ihrem neuen Standort in der Keplerstraße aus. Die Feuerwehr Ulm bezog es 1975 nach dreijähriger Bauzeit. In dem Gebäude sind auch zwölf Wohneinheiten für Feuerwehrbeamte vorgehalten. Diese hauptamtliche Mannschaft ist für die Besetzung der Hauptwache verantwortlich und sichert die Zeiten, zu denen weniger der Freiwilligen Kräfte zur Verfügung stehen, beispielsweise während der Arbeitszeiten tagsüber.

Pressestelle Stadt Ulm Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz