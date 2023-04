Das Werk eines 21-jährigen Komponisten aus Schwäbisch Gmünd wird am Samstagabend in Heidenheim uraufgeführt. Warum Lukas Hadinger die "Offenbarungssinfonie" geschrieben hat.

In der Heidenheimer Waldorfschule wird am Samstagabend die "Offenbarungssinfonie" von Lukas Hadinger uraufgeführt. Der Komponist ist 21 Jahre alt und kommt aus Schwäbisch Gmünd. Er spielt in der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg Fagott und studiert gerade Medizin.

Lukas Hadinger musiziert hier zusammen mit seiner jüngeren Schwester. Sie spielt bei der Uraufführung auch mit, dann allerdings nicht Klavier, sondern Oboe. SWR Markus Bayha

Die "Offenbarungssinfonie" ist ein Programmpunkt beim Frühjahrsprojekt der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg (JPO). Im Werk des jungen Komponisten geht es um die Schöpfungsgeschichte und Lebenskrisen von Personen aus dem Alten Testament.

"Hadingers Musik, sein Spiel mit der Fülle der Klangfarben der Orchesterinstrumente erweckt dabei die Begebenheiten und Emotionen der Jahrtausende alten Erzählungen zu einem völlig neuen Leben."

Der Komponist selbst hat nach eigenen Angaben noch keine tieferen Lebenskrisen durchstehen müssen. Das sagte er im Interview mit der "Schwäbischen Post". Er habe in der 11. Klasse eine Idee seines Religionslehrers zu Gottesbegegnungen aus dem Alten Testament interessant gefunden.

Mit dem Komponieren habe er zusammen mit einem Freund als Hobby begonnen. Zusammen mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg habe er das Werk bereits 2019 "angespielt", sagte er der Zeitung.

Weitere Aufführungen des Werks mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg sind geplant: am Sonntag, 16. April, 18 Uhr, in der Stadthalle Aalen, außerdem am Samstag, 22. April, 20 Uhr, in Abtsgmünd und am Sonntag, 23. April in Schwäbisch Gmünd.