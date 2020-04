per Mail teilen

Vieles dürfen wir gerade nicht. Aber eines ist definitiv erlaubt: Alleine im Freien Sport zu treiben. Hier ein paar Tipps zum Joggen von Experten für Anfänger und Wiedereinsteiger.

Nebeneinander zu joggen anstatt hintereinander herzulaufen, senkt die Ansteckungsgefahr SWR Torsten Blümke

Raus aus dem Homeoffice, rein in die Natur, Sauerstoff statt dicke Luft, Bewegung statt Bürostuhl – das ist das beste, was man in diesen Zeiten tun kann, meint der Ulmer Fitnesstrainer und Sportwissenschaftler Thorsten Kriependorf.

"Der Sauerstoff durchflutet den Körper und dann verändern sich Einstellungen und die Gedanken werden positiv." Fitnesstrainer und Sportwissenschaftler Thorsten Kriependorf

Langstreckenläufer und Personaltrainer Thorsten Kriependorf weiß aus eigener Erfahrung: Joggen ist gut für Körper und Seele SWR Rainer Schlenz

Laufen ist befreiend für den Kopf und stabilisiert den Körper. Das ist wichtig gerade in virenbelasteten Zeiten, sagt auch der Leiter der Sportmedizin an der Universitätsklinik Ulm, Professor Jürgen Steinacker. Denn draußen in der Sonne trocknen die Viruspartikel schneller aus, die Schleimhäute fühlen sich viel besser.

"Menschen, die sich bewegen, haben ein besseres Immunsystem." Professor Jürgen Steinacker, Leiter der Sportmedizin an der Universitätsklinik Ulm

Notfalltelefon für Online-Kunden

Das Problem für Einsteiger in diesen Tagen ist: Hat man gar keine Joggingschuhe, wird‘s schwierig, weil die Sportgeschäfte geschlossen sind. Von normalen Freizeitschuhen rät Personaltrainer Thorsten Kriependorf ab. Abhilfe kann aber ein Notfall-Telefon für Online-Kunden schaffen. Sport Klamser in Ulm zum Beispiel berät Interessenten telefonisch. Abgefragt werden Dinge, die die Verkäufer sich ansonsten genauer anschauen könnten, sagt Geschäftsführer Mike Klamser: Da geht es um Fragen wie: Hat jemand X- oder O-Beine? Bewegt sich der Knöchel eher nach außen oder nach innen? Wie hoch ist das Körpergewicht? Danach können Kunden gezielt die für ihren Fuß geeigneten Joggingschuhe auswählen und sich schicken lassen.

Nebeneinander statt hintereinander joggen

Ist man vernünftig ausgerüstet, sollte man in Zeiten von Corona noch etwas beachten, sagt Professor Steinacker: Meiden Sie den Dunstkreis, die Atemluft anderer Jogger. Wenn man läuft, atmet man stärker. Entsprechend länger ist die "Atemwolke", die man hinterlässt. Und die könnte eben auch Viren enthalten. Der übliche Zwei-Meter-Abstand könnte beim Laufen zu kurz sein.

"Deswegen würde ich nicht raten, hintereinander im Zwei-Meter-Abstand zu laufen, sondern nebeneinander." Professor Jürgen Steinacker, Leiter der Sportmedizin an der Universitätsklinik Ulm

Prof. Steinacker hat in der Fachzeitschrift "German Journal of Sports Medicine" neue Richtlinien für Sport in Zeiten von Corona veröffentlicht. Steinacker empfiehlt, auch beim Nebeneinanderlaufen eineinhalb Meter Abstand zu halten! Das führt dazu, dass viele Jogger eher am Wegesrand laufen. Aber aufpassen: Die Gefahr des Umknickens ist erhöht.

Joggen ist in Corona-Zeiten wieder in. Aber Vorsicht ist geboten beim Laufen am Wegesrand. SWR Rainer Schlenz

Alles in allem gilt: Dosieren Sie die Belastung! Übergewichtige sollten mit Gehen beginnen, dann in kurzen Intervallen ins Laufen übergehen. Fortgeschrittene können dann auch Hügel und Berge in ihre Strecke einbeziehen. Davon hat es zwischen Ulm und der Ostalb ja genug. Ein bisschen Schnaufen sollte man auf jeden Fall, sagt Thorsten Kriependorf. Regelmäßig etwas weniger und etwas langsamer zu laufen, sei die beste Methode.