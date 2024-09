per Mail teilen

Trotz Baustelle will Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) den Blautopf weiter attraktiv für Touristinnen und Touristen gestalten. Denkbar seien ein Tag der offenen Baustelle, ein Ampelsystem, das online anzeigt, wann der Blautopf in welchem Maß sichtbar ist, sowie geführte Touren durch die Baustelle. Außerdem stimme der Gemeinderat bald über eine Aussichtsplattform am Blautopf ab.