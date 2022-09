Alb-Donau-Kreis sucht dringend Unterkünfte für Flüchtlinge

In immer mehr Landkreisen wird der Platz für Flüchtlinge knapp. Der Ostalbkreis hat bereits Alarm geschlagen, jetzt sucht auch der Alb-Donau-Kreis händeringend weitere Unterkünfte.

Die gut 1.200 Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften des Alb-Donau-Kreises sind nahezu belegt, neue Standorte werden gesucht. Das geht aus einem Bericht an den Sozialausschuss des Kreistags hervor, der am Montagnachmittag vorgestellt wurde.

Das Landratsamt rechnet damit, dass der Zustrom von Geflüchteten weiter zunehmen wird. Weil die 22 Gemeinschaftsunterkünfte in Kommunen des Alb-Donau-Kreises fast voll sind, wird in Blaustein bereits eine weitere aus Wohncontainern errichtet. Dort sollen rund 100 Menschen unterkommen.

Die Mehrzweckhalle in Blaubeuren wird in eine Notunterkunft für Flüchtlingen umgewandelt. Der Landkreis bekommt die steigenden Flüchtlingszahlen, auch aus der Ukraine, zu spüren. Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Erst vor zehn Tagen waren in Blaubeuren-Seißen Flüchtlinge in die Fest- und Sporthalle eingezogen. Weitere Unterbringungsmöglichkeiten in Munderkingen, Illerkirchberg und Laichingen werden geprüft, so der Bericht.

Bis Anfang September waren allein aus der Ukraine mehr als 1.500 Geflüchtete im Alb-Donau-Kreis registriert. Knapp die Hälfte von ihnen ist in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, darunter auch rund 230 Kinder und Jugendliche.