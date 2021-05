Für die OB-Wahl am 20. Juni in Heidenheim gibt es einen weiteren Bewerber. Laut "Heidenheimer Zeitung" will sich Michael Salomo, amtierender Bürgermeister der Gemeinde Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis, zur Wahl stellen. Der 32-Jährige wird bei seiner Kandidatur in Heidenheim von den Grünen, der SPD und den Freien Wählern unterstützt. Der zweite namentlich bekannte OB-Kandidat ist der Stuttgarter CDU-Stadtrat Klaus Nopper. Heidenheims amtierender Oberbürgermeister, Bernhard Ilg (CDU), hat sich nach 21 Amtsjahren zum Sommer in den Ruhestand versetzen lassen.