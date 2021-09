Akademie erlaubt Piercings

per Mail teilen

Nach dem Piercing-Skandal an der Fachakademie für Sozialpädagogik "Maria Stern" in Nördlingen erlaubt der Schulträger in seiner neuen Schulordnung jetzt Piercings und Tattoos. Das berichten die Aalener Nachrichten. Mit dem Körperschmuck-Verbot ist nun Schluss. Ab dem neuen Schuljahr dürfen Studierende Tattoos und Piercings tragen, nur im Sportunterricht sollen Ringe und Nadeln wegen der Verletzungsgefahr entfernt oder abgeklebt werden, sagte Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg der Zeitung. Das Schulwerk ist Träger der Nördlinger Fachakademie. Dort hatte der Fall einer Schülerin aus Aalen im vergangenen Oktober bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Sie hatte sich geweigert ihren Körperschmuck abzulegen und musste schließlich eine neue Einrichtung suchen, um ihre Erzieher-Ausbildung absolvieren zu können.