Wenn die Schwestern aus Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis unterwegs sind, dann darf zur Zeit der Lautsprecher nicht fehlen. Denn die Damen schwingen das Tanzbein. Ihr Video hat viele Fans.

"Jerusalema" heißt das Lied aus Südafrika, das die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Schwingung versetzt. Und darüber haben sie auch ein Video gedreht und veröffentlicht. Ihr Tanz-Video kam diese Woche auf Instagram, Facebook und Youtube auf 217.000 Aufrufe in nur drei Tagen. Gedreht in der Turnhalle, und auch bei den Mitschwestern in Untermarchtal (Alb-Donau-Kreis) , ohne großen Aufwand, sagt Schwester Judith. Einmal habe man sich getroffen, geübt und schon habe es geklappt.

Und es gab noch eine Vorprobe mit einem Glühwein. Da ging's leichter. Schwester Judith, Barmherzige Schwestern, Schwäbisch Gmünd

Die ganze Welt tanzt mit und postet Videos. Die Menschen lassen sich gerne anstecken vom Virus gegen das Virus. Also auch die Ordensschwestern aus Schwäbisch Gmünd, sie hat dieses musikalisches Virus erfasst, quasi ein Gegenkonzept zum Corona-Blues. Dieses Lied nehme ein bisschen die Schwere dieser Corona-Zeiten, so Schwester Judith. Und:

Dass mich dieses Lied beschwingt und so diese Schwere ein bisschen nimmt, die mich so runterzieht, wenn man so über Corona drüber nachdenkt. Schwester Judith, Barmherzige Schwestern, Schwäbisch Gmünd

Das Lied drückt für sie auch eine Sehnsucht nach Gott aus, die die Nonnen in Schwäbisch Gmünd in diesen Zeiten besonders spüren.