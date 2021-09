Fast jedes zweite Motorrad bei Polizeikontrolle beanstandet

Zahlreiche Motorräder durften am Samstag nach einer Polizeikontrolle an der A8 bei Leipheim nicht weiterfahren. Beanstandet wurden unter anderem abgefahrene Reifen.

Bei einer groß angelegten Motorrad-Kontrolle an einer Autobahnraststätte bei Leipheim (Kreis Günzburg) hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Samstag fast die Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge beanstandet.

Im Auspuff ist der Lausträrkeregulierer verbeult und innen zerlöchert. Dieses Motorrad darf nicht weiterfahren. SWR

Abgefahrene Reifen, manipulierte Lautstärkeregler im Auspuff, zu kleine Spiegel, falsche Ladungssicherung, bauliche Veränderungen, die nicht in der Betriebserlaubnis eingetragen sind, das ganze Spektrum der möglichen Verstöße konnten die Polizisten feststellen, so Polizeisprecher Holger Stabik. Die Bußgelder reichen von fünf Euro bis zu dreistelligen Beträgen mit Punkten in Flensburg und dem Erlöschen der Betriebserlaubnis.

"Erfahrungsgemäß bleiben zehn bis 20 Prozent der kontrollierten Maschinen nach der Kontrolle stehen, heute sind es fast 50 Prozent. Die Kontrolle hat sich rentiert."

Die bayerische Polizei kontrolliert regelmäßig Motorradfahrer, so groß angelegte Kontrollen sind eher die Ausnahme. Diese Kontrolle wurde gezielt angesetzt, da viele Biker zur "European Bike Week" nach Kärnten unterwegs sind. Es ist das größte Treffen vom Harley-Davidson-Fahrern außerhalb der USA. Bei der Kontrolle an der A8 wurden jedoch alle Motorradfahrer, die über die A8 in Richtung München unterwegs waren, von den Motorrad-Polizisten - teils uniformiert, teils in Zivil - zur Kontrollstelle geleitet.

"Die meisten sagen, die habe ich so gekauft, die war original so oder damit bin ich durch den TÜV gekommen. Jedoch der Halter ist dafür zuständig, dass sein Fahrzeug verkehrssicher ist."

Polizist Michael Laugwitz zeigt: Hier ist kaum Profil auf den Reifen. SWR

Bei der letzten Kontrolle im Rahmen der Bike Week wurden 2019 auch Fahrer aus Portugal und Wales angehalten. Die Reaktionen der Kontrollierten reichen von völligem Entsetzen, dass etwas mit dem Fahrzeug nicht stimmt, bis zu Unverständnis. Die meisten Fahrerinnen und Fahrer akzeptieren aber die Maßnahmen, so Michael Laugwitz, Leiter der Kontrollgruppe Motorrad.

"Die Kontrolle nervt, weil, man weiß ja nie, ob nicht doch was ist, ob mal ein Licht nicht geht oder ein Blinker. Aber sie haben nichts zu beanstanden."