So war die "Jedermann"-Premiere in Wiblinger Basilika

per Mail teilen

Eine doppelte Premiere: Für die "Jedermann"-Inszenierung des Theaters Ulm. Und für die Wiblinger Basilika. Am Samstag wurde im Kirchenschiff zum ersten Mal ein Theaterstück aufgeführt.

"JEDERMANN!!!" Diesen Ruf kennt eigentlich jeder, selbst wer das Stück noch nie gesehen hat. "Jedermann" ist das alljährliche Highlight der Salzburger Festspiele, und verbunden mit einer ganzen Latte prominenter Namen: Curd Jürgens, Will Quadflieg - oder in den letzten Jahren Tobias Moretti und Lars Eidinger. Das Theater Ulm kann zwar nicht mit solchen Stars aufwarten, dafür mit einer außergewöhnlichen Spielstätte: der Basilika St. Martin in Ulm-Wiblingen. Das verleiht der Tragödie von Hugo von Hofmannsthal über das Sterben eines reichen Mannes ein ganz besonderes Flair.

Dieser Beitrag lief im Vorfeld der Premiere im SWR am 10.6.2022:

Basilika ideale "Jedermann"-Spielstätte

Der Tod kommt im Kahn. Den Mittelgang entlang, mit schwarzem Sarg, beschaulich paddelnd wie ein Venezianischer Gondolière. Mit kalter, fistelnder Stimme kündet er dem reichen Geschäftsmann Jedermann dessen Ableben an. Alles unter dem riesigen Altarkreuz unter den Augen des gekreuzigten Christus. Das fügt sich harmonisch in die mystische Handlung ein. Für Kay Metzger, den Intendanten des Theaters Ulm und Regisseur der "Jedermann"-Inszenierung, konnte es kaum eine stimmigere Umgebung geben. "Das Stück ist sehr verankert mit den Fragen des christlichen Glaubens, den letzten Dingen, nach der eigenen Verantwortung seiner Taten vor Gott, vor dem jüngsten Gericht. Da gibt so ein spiritueller Raum Rückenwind."

Den Nerv des Publikums hat der Regisseur damit gefunden. Das Stück wäre im Theater nie so berührend rübergekommen, urteilt ein Besucher. Die Thematik Glaube, Liebe, Gott und Tod passt ideal in den Kirchenraum, ergänzt eine andere Zuschauerin.

Starker Hall irritiert

Doch es gibt auch Kritik. Der starke Nachhall in dem hohen, langen Kirchenschiff konnte von Schauspielern und Tontechnikern nach Eindruck mancher Besucher nur unbefriedigend abgemildert werden. Und auch die Sicht aufs Geschehen war von manchen Blickwinkeln aus verbesserungswürdig: Die pinkfarbene runde Bühne vor dem Altarraum war für die weiter hinten Sitzenden zu niedrig, ein prinzipieller Nachteil gegenüber einem Theater.

Die Tragödie "Jedermann" hatte am Samstag Premiere in der Wiblinger Basilika SWR Frank Polifke

Inszenierung mit Popmusik und aktuellen Anspielungen

Der Ulmer "Jedermann" orientiert sich sprachlich zwar am Original des Wiener Drmatikers und Schriftstellers Hugo von Hofmannsthal. Doch die eine oder andere kleine Spitze stellt Bezüge zur Gegenwart her: Wenn Jedermann einen Schuldner zu Boris Becker in den Knast schickt. Oder bei einer armen Familie süffisant feststellt, dass sie "Jeans von Kik" trägt.

Auch von Musical-Sängerin und Buhlschaft-Darstellerin Anne Simmering live gesungene Pop-Klassiker wie Peggy Lees "Fever" und Kate Yanais Nummer-eins-Hit "Bacardi Feeling" bringen einen Schuss Dynamik ins Geschehen.

Herausforderung für Schauspielerinnen und -spieler

Für die Schauspierinnen und -spieler ist das Kirchenschiff als Spielstätte eine Herausforderung. Abgesehen vom gewaltigen Hall kam Stephan Clemens anfangs auch mit der Diskrepanz des ehrwürdigen Orts zu bestimmten Textpassagen nicht zurecht. "Wenn man Sachen sagt wie "Sch..." oder flucht, dann ist das schon was Besonderes", hat der Teufel-Darsteller für sich festgestellt. Aber letztlich sei alles mit dem katholischen Dekan abgesprochen, letztlich könne die Kirche auch etwas Humor vertragen.

Zumal am Ende der Handlung ja doch alles gut wird: Jedermann bereut seine Sünden, findet zurück zum Glauben - und in der Folge zu einem sanften Tod. Sterben muss er freilich trotzdem. Wie jedermann.