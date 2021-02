Das Musik-Festival Jazz Lights in Oberkochen (Ostalbkreis) ist wegen Corona zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Wie der Veranstalter Jazz Lights GmbH am Donnerstagmittag mitteilte, ist die Planung aber für das kommende Jahr bereits fortgeschritten, die wichtigsten Künstler sind verpflichtet: Die britische Jazz-Pop-Band Matt Bianco und der ebenfalls britische Stargeiger Nigel Kennedy. Beide hätten bereits im vergangenen Jahr bei den Jazz Lights auftreten sollen, die wurden aber ebenfalls coronabedingt abgesagt. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Auch der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz hat sein Mitwirken an den Jazz Lights 2022 schon zugesagt.