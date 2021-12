Juni - In der Region geht die Welt unter. Sintflutartige Regengüsse sorgen unter anderem im Kreis Biberach, in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Ostalbkreis für Überschwemmungen und Schäden in Millionenhöhe. In Rot an der Rot stirbt ein Mann in seiner überfluteten Wohnung. Unser Bild zeigt Heidenheim unter einem kräftigen Gewitter.

Markus Brandhuber