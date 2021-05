per Mail teilen

Unbekannte haben im Ehinger Stadtteil Volkersheim einen kompletten Jägerstand gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde zunächst eine illegale Feuerstelle bei Volkersheim entdeckt, in der sich Reste des Hochsitzes befanden. Dann stellte sich heraus, dass ein Jägerstand in der Nähe komplett mit Betonsockel verschwunden ist. Offenbar hatten die Unbekannten schon im April den Jägerstand abgebaut und Reste verbrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.