In Aalen können wieder gebrauchte Winterjacken für Bedürftige abgegeben werden. Am Samstag ging die Aktion "Haste mal ne Jacke" in die vierte Runde - mit großer Spendenbereitschaft.

Gemeinsam mit einem Team von ehrenamtlichen Helfern sammelt der Aalener Lars Eigenbrodt wieder Winterjacken für Bedürftige. Im Haus des Postsportvereins in Aalen konnten am Samstag die ersten Jacken abgegeben werden. Noch im Oktober gibt es einen zweiten Termin.

Schulsozialarbeiter sammelt Winterjacken für Bedürftige

Lars Eigenbrodt ist Schulsozialarbeiter und hat einige Zeit in Hamburg gewohnt. Dort ist er auf die Situation der Wohnungslosen aufmerksam geworden. "Ich bin mit einem Mann ins Gespräch gekommen und da ist tatsächlich bei mir die Idee gereift, etwas tun zu wollen," erzählt der 53-Jährige. "Ich hab dann meinen eigenen Kleiderschrank später in Angriff genommen und Jacken aussortiert", so Eigenbrodt. Jacken, die er dann später gespendet hat, erzählt er.

Danach hat er die Aktion "Haste mal ne Jacke" gestartet, die dieses Jahr in die vierte Runde geht. Das Interesse sei weiterhin groß, erklärt Eigenbrodt. "Wir haben tatsächlich mittlerweile Stammgäste". Manche kommen jedes Jahr und unterstützten die Aktion.

Viele Kartons mit gebrauchten Jacken für Bedürftige lagern auf dem Dachboden im Haus des Postsportvereins in Aalen. Die Sammelaktion "Haste mal ne Jacke" war am Samstag ein voller Erfolg. SWR Peter Schmid

An der Sammelaktion für bedürftige Menschen sind noch weitere rund 30 ehrenamtliche Helfer beteiligt, die fast alle aus dem Freundeskreis des Organisators kommen: "Es ist ein tolles Gefühl zu helfen, weil man tut etwas Gutes," erzählt Bettina. Sie ist bereits zum zweiten Mal als Helferin dabei.

Persönliche Übergabe an Bedürftige

Am Samstag hat das Team bereits 600 Jacken, 100 Schlafsäcke und Isomatten und mehr als 100 Mützen gesammelt. Diese sollen am 9. November gemeinsam mit dem Verein Trott-war persönlich in Stuttgart an Bedürftige übergeben werden. Dieser Tag ist für Lars Eigenbrodt immer "das Highlight" der Aktion. Schon länger arbeitet er mit dem Verein zusammen, der Obdachlose und sozial Benachteiligte unterstützt.

Das Highlight für mich ist immer die Übergabe der Jacken.

Mit den Jacken werden dieses Jahr auch kleine Grußkarten verteilt, die von Schülern des Franziskus Gymnasiums in Mutlangen (Ostalbkreis) gestaltet wurden.

Sammelaktion "Haste mal ne Jacke" kommt gut an

"Die Aktion 'Haste mal ne Jacke' hat klein und bescheiden angefangen und ist stetig gewachsen", erklärt der Organisator. "Wir haben letztes Jahr 1.500 Jacken gesammelt und sind sehr gespannt, was dieses Jahr passieren wird." Denn der nächste Sammeltermin steht schon fest.