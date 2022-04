Ivo Gönner: "Wird auch in den nächsten Jahren viel Ärger mit Orban geben"

Ivo Gönner, früherer Oberbürgermeister von Ulm, hält weiter engen Kontakt zu anderen Donaustädten. Während der Parlamentswahl in Ungarn war er in Budapest zu Besuch. Was sagt er zum Sieg Orbans?

Ivo Gönner, Ex-Oberbürgermeister von Ulm (SPD), war der erste Präsident im Rat der Donaustädte 2014 und engagiert sich weiter flussabwärts. Wie er die Stimmung nach dem erneuten Wahlsieg des umstrittenen Victor Orban sieht und ob der Umgang mit Ungarn nun schwieriger wird, hat er uns im Interview gesagt.

SWR: Herr Gönner, wie ist die Stimmung in der ungarischen Hauptstadt am Tag nach der Wahl?

Ivo Gönner: Meinem Eindruck nach ist die Stimmung so, dass es keine große Überraschung war. So sieht sich Orban bestätigt und wird seinen Kurs aufrechterhalten - mit all den Problemen für die restliche Europäische Union.

Welche Probleme sehen Sie im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg?

Viktor Orban und die ungarische Regierung haben gleich die Grenzen geöffnet, haben sich dargestellt als große Beschützer von Flüchtenden. Dies ist ein Kontrastbild zu all diesen polemischen Auseinandersetzungen gegen Flüchtlinge früher. In Krisenzeiten scharen sich die Menschen sicherlich eher um Führungsverantwortliche. Es wird sich an der Politik nichts ändern, und es wird auch in den nächsten Jahren viel Ärger und Zoff mit Orban geben. Selbst die Polen haben sich sehr kritisch geäußert, auch da wird es sicherlich neue Brüche, neue Auseinandersetzungen geben.

Wie ist der Umgang, wenn man die Donaustädte und die Donau-Politik sieht, wird es mit Ungarn noch schwieriger?

In den Städten auch entlang der Donau gab es immer wieder Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht der Fidesz-Partei angehörten, die zum Bürgermeister oder Oberbürgermeister gewählt wurden - auch in Budapest. Also: In den Städten ist es teilweise anders und vor allem entlang der Donau ist es auch anders.

Budapest ist ja immer eine Reise wert, Herr Gönner. Sie sind aber nicht nur aus touristischen Gründen da. Welche Ziele haben Sie noch in Budapest?

Ich bin ja aus der aktiven Politik völlig raus. Von daher kann ich viele Kontakte neu beleben, zum Beispiel mit dem deutschen Botschafter in Ungarn. Wir machen einen Besuch im Rathaus beim Bürgermeister. Es ist sehr, sehr viel Leidenschaft meinerseits für die Donau, Donaustädte und für die Menschen entlang der Donau. Aber ich bin nicht in offizieller Mission, sondern in privater Mission hier.