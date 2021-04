Der Ulmer LKW-Hersteller Iveco beteiligt sich an einem Konsortium, das in Deutschland ein Transportnetz sowie ein Tankstellennetz für Wasserstoff aufbauen möchte. Die drei Projektpartner teilten am Mittwoch mit, eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben zu haben. Iveco baut derzeit in Ulm ein neues Werk. Dort sollen in Zukunft LKW gebaut werden, die mit Wasserstoff betankt werden. Die ersten Fahrzeuge sollen Anfang 2024 vom Band rollen. Damit sie dann auch betankt werden können, werden ein Transportnetz für den Wasserstoff und auch Tankstellen benötigt. Eine solche Infrastruktur wollen die Projektpartner langfristig schaffen, damit die Wasserstoff-Lastwagen fahren können, sobald sie vom Band rollen. Es ist laut der Mitteilung ein bundesweites Netz von Wasserstofftankstellen geplant. Projektpartner von Iveco sind die amerikanische Firma NIKOLA, die Energiespeichersysteme baut und der Energienetzbetreiber OGE mit Sitz in Essen.