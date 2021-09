Iveco und Nikola präsentieren Ulmer Werk für elektrische Lastwagen

Werden in Ulm die Lastwagen der Zukunft gebaut? Iveco hat am Mittwoch offiziell seine Produktionshalle für elektrische Schwerlaster eröffnet. Den Antrieb liefert aber ein Unternehmen aus den USA.

Die Partnerschaft der beiden Firmen ist spannend: Auf der einen Seite Nikola, das Startup aus den USA. Auf der anderen Seite CNH Industrial, die weltweit tätige Muttergesellschaft des traditionsreichen Lastwagenherstellers Iveco, der in Ulm eine lange Industriegeschichte hat.

Doch ganz so klar in "kleines und großes Unternehmen" sind die Rollen nicht verteilt. An der Börse wird Nikola mit dem US-Elektroautobauer Tesla verglichen. Kurz nach dem Börsengang schossen die Aktien um 150 Prozent in die Höhe, anschließend geriet Nikola allerdings wegen Betrugsvorwürfen in die Kritik. Gründer und Chef Trevor Milton trat daraufhin zurück.

Der Wirbel um Nikola Das 2015 gegründete Startup aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona galt als Tesla der Nutzfahrzeughersteller, seit Firmengründer Trevor Milton vollmundig einen Schwerlaster mit Brennstoffzellenantrieb für die Langstrecke angekündigt hatte, noch vor den etablierten Lkw-Bauern. Doch im vergangenen Jahr geriet Nikola in Verruf, da sich etliche Behauptungen Miltons über den Fortschritt des Produkts als Lügen herausstellten. Ein Prototyp setzte sich nur in Bewegung, weil er einen Hügel hinunterrollte. Der in dem Skandal zurückgetretene Ex-Chef wurde vor Kurzem in New York wegen Wertpapierbetruges angeklagt, weil er nach Ansicht der Strafverfolger mit falschen Angaben den Aktienkurs des Börsenneulings manipulierte. Die angehende Lkw-Schmiede war zeitweise mit rund 30 Milliarden Dollar an der Börse mehr wert als der Autobauer Ford. Milton trat vor rund einem Jahr zurück. Das Nikola-Management erklärte, falsche Aussagen seien ausschließlich von Milton persönlich und nicht vom Unternehmen gekommen. Quelle: Reuters

Arbeitsteilung zwischen Iveco und Nikola

Das Unternehmen sorgt unter anderem für die Antriebstechnik, Iveco liefert das Führerhaus und montiert den Elektro-Laster "Nikola Tre" in Ulm. Dieser und das dafür umgebaute Produktionswerk wurden am Mittwoch feierlich vorgestellt. Der Prototyp ist seit mehr als einem Jahr auf Testfahrten unterwegs.

Nikola sorgt unter anderem für die Antriebstechnik, Iveco liefert das Führerhaus und montiert den Elektro-Laster "Nikola Tre". SWR Maja Nötzel

"Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Strategie und Vision, ein global führender Anbieter emissionsfreier Transportlösungen zu sein."

Fertigung in Ulm soll noch dieses Jahr starten

Die Kleinserienfertigung für vollelektrische Laster mit Akku soll noch dieses Jahr beginnen. Mittelfristig sollen jährlich 3.000 Lastwagen in Ulm vom Band gehen. Die ersten Laster dieser Art mit einer Reichweite von bis zu 560 Kilometern sind zunächst für Kunden in den USA bestimmt, da sie wegen ihrer Länge und des Wendekreises noch nicht EU-Vorgaben entsprechen. Pilotkunde in Europa soll im kommenden Jahr der Hamburger Hafen mit bis zu 25 Lastern werden, wie zur Einweihungsfeier bekannt gegeben wurde.

Elektromobilität der Zukunft: E-Laster Nikola soll künftig in Ulm gebaut werden dpa Bildfunk picture alliance dpa Nikola Motor

Nikola wollte ursprünglich in diesem Jahr 50 bis 100 Fahrzeuge an Kunden ausliefern und einen Umsatz von 15 bis 30 Millionen Dollar erzielen. Anfang August schraubte der defizitäre Hersteller seine Pläne zurück auf 25 bis 50 Laster und eine Erlösspanne von null bis 7,5 Millionen Dollar. Das Management begründete das mit fehlenden Halbleitern wegen des globalen Chipmangels.

Mark Russel, CEO Nikola, steht vor einer Produktionslinie. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Laster mit Brennstoffzellen ab 2023

In zwei Jahren soll die Serienproduktion von Brennstoffzellen-Lkw beginnen. Sie setzen auf das gleiche Grundgerüst wie das Elektro-Pendant und stehen in Konkurrenz mit den Fahrzeugen von Wettbewerbern wie Daimler oder Scania.

Noch eine Gemeinsamkeit mit dem Autobauer Tesla: Während der sich den Nachnamen des Physikers Nikola Tesla einverleibt hat, bediente sich das US-amerikanische Startup Nikola am Vornamen.