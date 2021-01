per Mail teilen

Der Ulmer Nutzfahrzeughersteller Iveco beteiligt sich an einem Projekt des Landes für alternative Lkw-Antriebstechnologien. Das Unternehmen schickt dazu seinen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw ins Rennen.

"eWayBW" heißt das Projekt des Landes, das im Sommer starten soll und bei dem umweltfreundliche Antriebstechnologien für schwere Transportfahrzeuge getestet und verglichen werden. Bis 2024 sollen vier Antriebstechnologien zu gleichen Bedingungen auf einer Teststrecke im Schwarzwald fahren.

Eines der neuen Modelle, das Iveco mit dem Partnerunternehmen Nikola entwickelt hat Pressestelle Iveco

Auf der Bundesstraße 462 im Murgtal (Kreis Rastatt) sollen Hybrid-Oberleitungs-Lastwagen auf einer 18 Kilometer langen Strecke unterwegs sein. Sie wurde wegen des dort herrschenden regen Schwerlastverkehrs zwischen mehreren Papierfabriken und einem Logistikzentrum ausgewählt.

Daneben werden auch ein reiner Elektro-Lkw von Daimler, ein Oberleitungs-Elektro-Lkw des Landes und ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw von Iveco getestet. Das Land will alle erfolgversprechenden Antriebe unter realen Bedingungen erproben, so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei der Vorstellung des Projektes am Freitag.

Prototyp aus Ulm geht 2023 an den Start

Der Prototyp von Iveco und einem Partnerunternehmen aus den USA wird voraussichtlich 2023 fertig und kann dann an dem Modellprojekt teilnehmen. Das Interesse von Kunden an der neuen Technologie sei groß, so Iveco-Chef Gerrit Marx. Neben der Entwicklung der Antriebe bis zur Marktreife sei auch der Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes eine Herausforderung.

Fertigung vollelektrischer Lastwagen in Ulm wird aufgebaut

In Ulm wird derzeit in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Unternehmen Nikola die Fertigung für vollelektrische Lkw aufgebaut. Die Produktion zunächst für den amerikanischen, später den europäischen Markt soll Ende 2021 beginnen. Ab dann sollen jährlich 3.000 Lastwagen in Ulm vom Band gehen.