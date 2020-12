per Mail teilen

Das Landes-Wirtschaftsministerium fördert ein IT-Weiterbildungsprojekt der Hochschule Aalen mit rund 450.000 Euro. Laut Ministerin Hoffmeister-Kraut gibt es in Baden-Württemberg einen großen Bedarf an Software- und IT-Spezialisten. In dem Projekt wird ein kurzes Studium entwickelt, es soll im Januar beginnen.