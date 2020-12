per Mail teilen

In Pflegeheimen im Alb-Donau-Kreis sind zwei weitere Bewohner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Wie das Landratsamt mitteilt, starb ein älterer Mann im Karl-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren. Auch aus dem Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen wird ein Todesfall gemeldet. Im Pflegeheim Laichingen ist die Isolierung von Bewohnern aufgehoben. Zuletzt hatte es keine positiven Corona-Tests mehr gegeben.