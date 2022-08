Kostenlose iPads für Jugendliche an weiterführenden Schulen im Kreis Günzburg

An der Fachoberschule und an der Berufsoberschule Krumbach soll jede Schülerin und jeder Schüler zu Beginn des Schuljahres ein iPad bekommen. Sie müssen nichts dafür bezahlen.

In Krumbach (Kreis Günzburg) ersetzen nach einer Mitteilung des Landratsamtes bald iPads die Hefte. Der Kreis Günzburg will demnach rund 1,5 Millionen Euro investieren, um künftig alle Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises mit Computern auszustatten.

Bereits im Herbst sollen iPads in Krumbach zum Einsatz kommen

Die Fachoberschule und Berufsoberschule Krumbach ist das modernste landkreiseigene Schulgebäude. Dort sollen die iPads bereits im Herbst zum Einsatz kommen. Die Jugendlichen, die dort lernen, bekommen für die Dauer ihres Schulbesuchs ein iPad inklusive Stift und Hülle mit Tastatur. Dafür müssen laut Mitteilung weder die jungen Erwachsenen noch deren Eltern bezahlen.

"Digitale Medien müssen ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts sein - denn sie sind es ja bereits im Alltag vieler Kinder und Jugendlicher."

Landratsamt sieht viele Vorteile im Einsatz von iPads an Schulen

Die Ausstattung bietet nach Ansicht des Landratsamts viele Vorteile. Während Notizen und Aufgabenblätter verloren gehen könnten, seien auf den iPads alle Unterlagen in einer sicheren Cloud gespeichert. Jede Bildschirmseite könne zudem auf einen Beamer übertragen werden, so auch die Inhalte der Schüler-Tablets.

Zugleich könnten die Kopierkosten und der Verbrauch von Papier reduziert werden. In Trägerschaft des Landkreises sind 13 weiterführende Schulen. Dort lernen gut 6.500 Schülerinnen und Schüler.