Entspannung in Gesundheitsämtern in Heidenheim und Dillingen

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte sinken. Im Kreis Heidenheim liegt der Wert bei rund 45, also unter den angestrebten 50, in Dillingen knapp darüber. Das führt zu einer Entspannung in den Gesundheitsämtern.