Immer mehr Landkreisen liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100. Im Kreis Biberach gelten Lockerungen, auch im Ostalbkreis öffnet am Samstag wieder die Gastronomie.

Im Landkreis Heidenheim kann ab sofort im Einzelhandel wieder eingekauft werden. Das funktioniert nur nach vorheriger Terminvereinbarung.

Seit Donnerstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis an fünf Tagen in Folge unter 100. Daher kündigt das Landratsamt ab Samstag den Wegfall der "Bundesnotbremse" und damit weitreichende Lockerungen an. So fällt die nächtliche Ausgangsbeschränkung weg. Übernachtungsbetriebe wie Hotels und auch die Gastronomie dürfen wieder öffnen.

Die Fußgängerzone in Aalen: Auch hier können am Samstag wieder die Geschäfte und Cafés öffnen. SWR Frank Polifke

"Endlich können die Bürgerinnen und Bürger sowie die Einrichtungen nach monatelangen Einschränkungen erste Schritte zurück in die Normalität gehen. Das Durchhalten hat sich ausgezahlt."

Der Ellwanger Hotelier und Dehoga-Kreisvorsitzende Martin Hald geht allerdings davon aus, dass rund ein Drittel der Betriebe trotz niedriger Inzidenz im Ostalbkreis noch nicht öffnen wird. Das Signal zur Öffnung komme für viele zu kurzfristig. Manche Hotels und Restaurants haben laut Hald die Zeit zur Renovierung genutzt und könnten nicht so schnell reagieren. Andere Betriebe warten auf weiter sinkende Werte und darauf, dass sich das Hochfahren wirtschaftlich lohne.

Auch im Kreis Biberach stehen die Öffnungen an, dort gelten die Lockerungen schon seit diesem Freitag. In allen nun öffnenden Einrichtungen gelten aber weiterhin eine begrenzte Besucherzahl, die Hygienevorschriften wie auch die Maskenpflicht und die Abstandsregeln.

In den Landkreisen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 können Außenbereiche von Schwimmbädern und Badeseen sowie Freizeiteinrichtungen im Freien, wie Minigolfanlagen, Hochseilgärten öffnen. Es ist wieder kontaktarmer Sport in Sportstätten und auf Sportanlagen im Freien in Gruppen mit bis zu 20 Personen möglich.

Wegen der stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 gelten die Lockerungen im Kreis Donau-Ries schon seit Mittwoch. Auch dort dürfen Biergärten, Cafés oder Restaurants ihren Außenbereich mit vorheriger Terminbuchung öffnen. Auch Übernachtungsangebote sind wieder möglich. Beim Einkaufen gilt weiterhin Terminshopping ("Click&Meet"), allerdings ohne Testnachweis.

Auch in der Stadt Ulm tut sich etwas. Dort liegt der Inzidenz-Wert stabil unter 150, so dass auch dort seit Donnerstag erste Öffnungen möglich sind. So kann das Terminshopping in den Geschäften angeboten werden. Die Stadt baut, wie andere Städte und Landkreise auch, die Testkapazitäten weiter aus. Insgesamt acht Teststationen sollen beispielsweise im Ulmer Stadtgebiet entstehen.

Seit Donnerstag gilt auch in Ulm "Click&Meet" (Archivbild). SWR Timo Staudacher

Im Alb-Donau-Kreis konnten schon am Pfingstmontag Gastronomen ihre Restaurants öffnen, die nächtliche Ausgangssperre ist hier ebenfalls schon aufgehoben.

So wird die Fünf-Tages-Frist berechnet Lockerungen gibt es nur, wo die Infektionszahlen niedrig sind. Im Infektionsschutzgesetz (§ 28 b Absatz 2) ist festgelegt, dass zuvor die Sieben-Tage-Inzidenz 5 Werktage in Folge unter 100 liegen muss. Sonn- und Feiertage zählen nicht mit. Am übernächsten Tag nach dem 5. Tag treten dann die Lockerungen in Kraft. Als Beispiel: Damit ab einem Freitag in einem Landkreis Lockerungen greifen, muss die Sieben-Tage-Inzidenz Freitag bis Mittwoch davor unter 100 liegen. Steigen die Infektionszahlen, müssen die Maßnahmen verschärft werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz 3 Tage in Folge über 100 liegt. Hier zählen auch Sonntage dazu. Die strengeren Regeln treten am nächsten Tag in Kraft. Dabei gelten die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, nicht die des Landesgesundheitsamts, diese weichen teilweise voneinander ab.

Im Kreis Neu-Ulm gibt es bereits seit Samstag Terminshopping ("Click&Meet"). Am Mittwoch hat der Kreis zum ersten Mal wieder die 7-Tage-Inzidenz von 100 unterschritten. Bleibt dies in den nächsten Tagen so, dann sind ab kommenden Dienstag (1. Juni) laut Landratsamt weitere Lockerungen möglich: Die nächtliche Ausgangssperre und die Testpflicht beim Terminshopping entfällt, Kindertageseinrichtungen dürfen in festen Gruppen wieder öffnen, Museen dürfen getestete, geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher empfangen.

Schwankungen beim Inzidenzwert gibt es dagegen im Kreis Günzburg. Dort stieg die Zahl der Neuinfektionen laut RKI am Freitag wieder, aktuell liegt der Inzidenzwert bei 97 (Stand: 27.5.2021). Der DGB-Kreisvorsitzende, Werner Gloning, vermutet, dass auch die Arbeitswelt ihren Teil dazu beiträgt. "Man muss genau hinschauen. Wie sieht es in den Betrieben aus? Wie wird getestet?", sagte Gloning dem SWR. Bisher habe er den Eindruck, dass diese Fragen im Landkreis ein Tabuthema seien.

Das Landratsamt weist jedoch diese Vorwürfe zurück. "Der DGB sollte den besten Einblick haben, welche Unternehmen Tests anbieten und welche nicht", sagte Landrat Hans Reichhart (CSU). Er habe die Rückmeldung, dass in den meisten Betrieben getestet wird. In Betrieben würden sich Corona-Infektionen außerdem nicht auffällig häufen. Vielmehr sind es laut Reichhart viele einzelne Infektionsfälle, vor allem im privaten Umfeld. Der Kreis Günzburg sei außerdem später in die dritte Welle gekommen und brauche somit noch, bis er wieder herauskomme.