Geschäfte im Kreis Günzburg haben am Samstag vorerst zum letzten Mal unter normalen Hygiene-Regelungen geöffnet. Montag ist damit Schluss: Seit vier Tagen liegt die Inzidenz über 50, inzwischen ist sie bei 74. Der Kreis Neu- Ulm ist zwar noch stabil unter 50. Dennoch - weitere Lockerungen wird es nächste Woche nicht geben, übrigens im gesamten Freistaat nicht. So wird die Forderung nach Perspektiven immer lauter. Im Ostalbkreis hofft man auf Regelungen, die sich nicht nur an Fallzahlen und Inzidenzen orientieren. Aktuell liegt der Kreis bei 106, nach drei Tagen infolge gäbe es - nach derzeitigem Stand - weitere Beschränkungen.