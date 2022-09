"Dement aber nicht bescheuert": Erster Fachtag in Schwäbisch Gmünd

Der Fachtag Demenz in Schwäbisch Gmünd beleuchtet am Donnerstag verschiedene Aspekte der Krankheit. Demenzberaterin Carina Meyer erklärt auch, wie ein Demezsimulator funktioniert.

"Dement, aber nicht bescheuert" - so lautet der Titel des Vortrages beim Fachtag Demenz am Dienstag in Schwäbisch Gmünd. Dabei sollen nach Auskunft der Veranstalter Einblicke in die Welt und das Erleben von Menschen mit dementer Erkrankung gegeben werden. Veranstalter des Fachtages ist die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz, auch das Deutsche Rote Kreuz ist vertreten, Carina Meyer ist dort Demenzberaterin.

SWR aktuell: Frau Meyer sie haben eine lange Warteliste für die Teilnahme an dem Fachtag. Wie erklären sie sich das große Interesse?

Carina Meyer: Das Thema Demenz betrifft tatsächlich immer mehr Menschen. Unsere Gesellschaft wird immer älter und viele Demenzformen treten in einem höheren Lebensalter auf.

Das Thema Demenz ist in der Gesellschaft präsent, es wird weniger tabuisiert. Ich denke, während der Pandemie sind viele Angebote brach gelegen. Die Betroffenen und Angehörigen wollen nun wieder schauen: Was gibt es? Was wird angeboten und was kann mich interessieren?

SWR aktuell: Warum ein Fachtag, Demenzkranke brauchen doch das ganze Jahr Hilfe?

Meyer: Das stimmt. Aber so ein Fachtag hilft natürlich vor allem Interessierten. Das sind in der Regel Angehörige, die einen an Demenz betroffenen Familienangehörigen begleiten oder vielleicht auch beim Nachbarn Veränderungen feststellen. Menschen, die sagen, wir möchten uns zu dem Thema einfach mal informieren.

Bei so einem Fachtag hat man den Vorteil, dass man Informationen kompakt kriegt, an einem Tag, an einer Stelle. Es sind jede Menge Fachleute da. Außerden können Laien in einem Simulator am eigenen Leib spüren, was Demenz mit den Menschen macht.

Beim sogenannten Demenzparcour gibt es 13 Alltagssituationen: Aufstehen, Frühstück richten oder abends sich für das Bett richten. Solche Situationen werden simuliert. Da kann man selber mal in die Lebenswelt eines dementen Menschen einfühlen.

SWR aktuell: Die vergangen beiden Winter waren für Demenzkranke und Angehörige nicht einfach. Besuche waren nicht oder nur eingeschränkt möglich. Jegliche Treffen und auch Selbsthilfegruppen fanden nur noch virtuell statt...

Meyer: Die Sorgen, die die Menschen jetzt zu uns führen, sind gar nicht mehr so groß. Tatsächlich merken wir jedoch, dass die Pandemie auch dazu geführt hat, dass viele Unterstützungsangebote wie etwa Nachbarschaftshilfen ziemlich gering wurden.

Die Menschen, die sich an uns wenden, sind schon erschöpft, sie sind schon sehr belastet. Und wenn dann Entlastungsangebote wegfallen oder nicht abgerufen werden können, steigt natürlich auch der Erschöpfungsgrad. Zudem wird es immer schwieriger, einen Pflegeheimplatz zu kriegen oder auch einen Kurzzeitpflegeplatz, um eine Entlastung zu bekommen.

Der Pflegenotstand, der in aller Munde ist, den merken auch wir in der Beratung. In der Theorie sollte es Hilfen geben, in der Praxis sind die aber nicht da oder die Dienste haben bereits ihre Kapazitäten völlig ausgeschöpft.