Hakenkreuze, Hetze gegen Geflüchtete, menschenverachtende Sprüche aus der rechtsextremen Szene kursieren auch in Chatgruppen bei der Polizei. In Nordrhein-Westfalen wurde ein solcher Fall aufgedeckt. Die rechtsextremen Tendenzen beschäftigen aber auch die Polizei in Ulm. Das sagte der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber im Gespräch mit dem SWR.