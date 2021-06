Immer wieder häufen sich starke Gewitter, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume rund um Ulm und Aalen. Was die Unwetter bedeuten, erläutert der Meteorologe Plöger im Interview.

SWR: Herr Plöger, Sturm- und Wasserschäden häufen sich derzeit. Im Moment gibt es wohl keine Gefahr mehr vom Himmel. Haben wir die Unwetter in der Region überstanden?

Sven Plöger: Im Moment muss man sagen, dass die Atmosphäre tatsächlich etwas ausgepowert ist. Das waren zwei dramatische Tage. Jetzt ist es einfach wolkenreicher geworden. Die Feuchtigkeit ist da, die Sonneneinstrahlung nicht mehr so kräftig, deswegen ebbt das Ganze jetzt ab, aber diese Wetterlage ist noch nicht zu Ende. Es könnte ab Sonntag oder Montag wieder losgehen mit neuen Gewittern. Eine kleine Verschnaufpause ist jetzt aber da.

Hitzegewitter, Hagel, Starkregen und das mehrmals hintereinander. Ist das noch normal bei uns zwischen Ostalb und Oberschwaben oder außergewöhnlich?

Die Frage nach der Normalität stellt sich beim Wetter immer, allein dadurch, dass es ein stets verändernder Prozess ist. Wetter ist unterschiedlich. Man muss aber ganz klar sagen: Wir haben eine Klimaveränderung. Das ist kaum jemandem entgangen. Die Temperaturen schießen nach oben. Zumindest langfristig. Dementsprechend ist auch mehr Energie in der Atmosphäre. Wenn mehr drin ist, kann eben auch mehr rauskommen, entweder in Form starker Windböen oder in Form von Niederschlag. Viel Wasserdampf kann kondensieren, das sieht man an diesen riesigen Gewitterwolken, die dann auch Wechselwirkungen bis in hohe Höhen haben - also durchaus 12 oder 13 Kilometer Höhe. Da kann sich der Hagel entwickeln und das Ganze zischt dann runter. Wir sehen eine Zunahme solcher Unwetterlagen seit einigen Jahren und das ist ein Teil des Klimawandels und auch ein Teil dessen, was die Klimaforschung uns schon vor 30/40 Jahren genau vorhergesagt hat.

Ulm-Einsingen hatte letzte Woche einen hundertjährigen Regen, zum dritten Mal in fünf Jahren, da geht die Rechnung ja wohl nicht mehr auf, Herr Plöger, muss man die Latte statistisch höher hängen?

Ganz genau. Das ist die Notwendigkeit. Das sind statistische Beurteilungen aufgrund eines Klimas, das wir jetzt nicht mehr haben. Wir müssen diese Werte anpassen. Das ist ein ständiger Prozess bei Veränderungen und die Veränderungen werden immer schneller.

Es trifft immer wieder ähnliche Gegenden, den Raum Biberach oder Schwäbisch Gmünd oder auch Ulm, kann das Zufall sein?

Also ein bisschen ist es immer Zufall beim Wetter. Das ist vergleichbar mit kochendem Wasser. Wenn Sie einen Wasserbottich haben und da kocht es, dann sind da ganz viele Blasen zu sehen. Wenn wir die analog als kleine Gewitter denken und sie wollen herausfinden, an welcher Stelle kommt in welcher Sekunde die nächste Blase, dann wird das sehr schwer, aber sie wissen genau, dass es die ganze Zeit darin blubbert. Das heißt, die Verteilung ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und zweitens: Wir haben eine Orographie, also die Gestalt der Landschaft - Berge, Täler, Hügel - und das steht den Strömungen im Weg, das verändert sie. Dadurch gibt es eben typische Regionen, zum Beispiel entlang der Schwäbischen Alb, da haben wir nicht nur mehr Thermik, sondern auch die hochaufragenden Gewitterwolken, die sich genau dadurch bilden. Die Luft muss ausweichen, kann nicht durch den Berg durch. Das bedeutet, die Luft geht dann hoch, hoch bedeutet Abkühlung und dann bilden sich eben Wolken.