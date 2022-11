Wie ein Ulmer Projekt einsamen Senioren helfen will

Viele Senioren sind einsam, weil sie niemanden zum Reden haben. Wie der Ulmer Malteser-Hilfsdienst das Problem mit einfachen Mitteln lösen will, erzählt Winfried Steinacker im Interview.

Das "Ulmer Telefon" soll ein niederschwelliges Angebot sein, um einfach mal ins Gespräch zu kommen. Darüber haben wir mit Projektreferent Winfried Steinacker vom Ulmer Malteser Hilfsdienst gesprochen.

SWR Aktuell: Es gibt bereits die Telefonseelsorge in Ulm. Aber Ihr Projekt, das Ulmer Telefon, ist etwas anderes?

Winfried Steinacker: Bei der Telefonseelsorge rufen Menschen an, wenn sie Probleme haben. Sie melden sich einmal, vielleicht zwei Mal. Beim Ulmer Telefon geht es darum, dass Menschen einfach ins Gespräch kommen, dass Menschen erzählen können, was sie bewegt, was sie beschäftigt. Darauf zielt unser Ulmer Telefon. Dass Menschen, die alleine sind, die einsam sind, einfach mit jemanden ins Gespräch kommen können. Und das regelmäßig, einmal die Woche oder alle zwei Wochen.

SWR Aktuell: Man muss also kein Problem haben, um sich bei Ihnen zu melden. Aber ist es nicht trotzdem traurig, dass Sie so ein Angebot schaffen müssen?

Steinacker: Ja, das ist in der Tat traurig, dass man das braucht hier in unserem Land, in Ulm. Und doch ist es so, dass viele Menschen einsam sind. Dass ältere Menschen ein Stück weit nicht mehr mitkommen mit den Entwicklungen, den Dingen, die es heute so gibt, und das lässt viele Menschen zu Hause bleiben. Sie haben dann kaum noch Kontakte, Freunde sind gestorben, und dann ist Einsamkeit schon in gewisser Weise ein Problem. Aber man muss kein konkretes Problem haben, um beim Ulmer Telefon teilzunehmen.

Das "Ulmer Telefon" soll ein niederschwelliges Angebot sein, um einfach mal ins Gespräch zu kommen, so Winfried Steinacker vom Ulmer Malteser Hilfsdienst. privat

SWR Aktuell: Wer sitzt dann bei Ihnen am anderen Ende der Leitung?

Steinacker: Das sind Ehrenamtliche. Wir laden Menschen ein, und es gibt viele Menschen, die gerne etwas Zeit zurückgeben möchten oder in ihrer freien Zeit etwas für andere Menschen tun möchten, weil sie selbst Gutes erlebt haben oder einfach weil das ihr Herzensanliegen ist. Diese Menschen melden sich dann, um mitzuhelfen und sind bereit, Menschen Zeit zu schenken und der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

SWR Aktuell: Und das darf dann durchaus regelmäßig sein, wenn man sich versteht?

Steinacker: Genau, das darf regelmäßig sein. Es ist sogar so gedacht, dass es regelmäßig ist. Wenn dann Freundschaften oder engere Beziehungen entstehen zwischen den beiden Telefonierenden, dann ist das gewollt. Wobei das dann der Senior, die Seniorin und der Ehrenamtliche selbstständig miteinander ausmachen, wie dann der Rhythmus ist.