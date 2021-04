Stirbt ein Kinder kurz nach der Geburt oder schon während der Schwangerschaft, so ist das für die Eltern meist kaum zu ertragen. Hilfe bieten auch die Schwangerschaftsberatungsstellen in Ulm und Neu-Ulm an.

Narcisa Koch von der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Ulm begleitet Mütter und Väter von Sternenkindern in ihrer Trauer.

SWR: Warum fällt es Ihrer Ansicht nach betroffenen Müttern und Vätern so schwer, über ihre Sternenkinder zu reden?

Narcisa Koch: Das ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema und ein sehr Individuelles und sehr persönliches Thema. Es geht meist um gewünschte Kinder, also auch darum, dass die Eltern sich aktiv entscheiden müssen, sich von dem gewünschten Kind zu verabschieden. Darüber spricht man nicht so gern in der Öffentlichkeit. Viele Außenstehende können die emotionale Situation der Eltern und die Tragik der Situation auch nicht unbedingt nachvollziehen oder verstehen. Und man will ja auch nicht verurteilt werden. Darum geht es einfach.

Sie sprechen dabei Kinder an, die eine Schwerstbehinderung haben oder eine schwere Erkrankung, die dann oft auch nicht lebensfähig wären. Wie helfen Sie da den betroffenen Eltern?

Wir bieten den betroffenen Eltern Beratung und Begleitung an, eben diese Trauerbegleitung. Es ist die Möglichkeit, in einem neutralen Rahmen darüber zu sprechen, über seine Gedanken, über seine Gefühle, auch über seine Ängste und tatsächlich auch über Schuldgefühle. Natürlich geht es auch um die Frage: Warum ich, warum wir? Was haben wir denn getan? Wir wollten einfach nur ein Kind, ein gesundes Kind. Und diese Fragen haben im Rahmen der Beratung ihren Platz, wo auch das Paar die Möglichkeit hat, in diesem neutralen Rahmen der Beratung auch miteinander zu sprechen.

Sie haben eine neue Broschüre vorgestellt. Warum ist die nötig?

Wir wollten unser Angebot nochmal bekannt machen, damit wir durch die Beratung mehr Personen erreichen können. Denn diese Beratung wird noch nicht so oft in Anspruch genommen, weil sie erstens ein sehr persönliches Thema ist. Und zweitens, weil sie noch nicht so bekannt ist. Unser Ziel ist es, die Frauen und Paare durch unsere Broschüre zu erreichen

Was bringt es, mit anderen darüber zu reden?

Nicht jedes betroffene Paar sieht eine Chance darin, sich beraten zu lassen. Viele versuchen erst einmal, mit sich selbst klarzukommen. Man kommt nicht automatisch auf die Idee, dass man sich beraten lassen und ein Stück weit auf seinem Weg begleiten lassen kann. Aber die Rückmeldung von denjenigen, die sich beraten lassen haben oder die von uns begleitet wurden, ist durchweg positiv. Und wir würden uns wünschen, dass alle Betroffenen so eine Beratung in Anspruch nehmen können.