Wurden mehr Bücher während des Lockdowns gelesen? Und welche? Rasmus Schöll, ein junger Buchhändler und Verleger aus Ulm, berichtet im SWR-Interview, wie er die ersten Wochen der Corona-Krise erlebt hat.

SWR: Profitieren Sie von einem Lese-Boom in der Krise?

Rasmus Schöll: Ja, es wird mehr gelesen. Das stimmt.

Aber sie mussten auch schließen. Fünf Wochen war der Laden dicht.

Und das war sehr eigenartig. Dieses Gefühl, den Laden zuzumachen, also die eigene Existenzgrundlage, und zu wissen, dass es jetzt darauf ankommt, dass die Menschen mit dem Laden verbunden sind. Und dass wir einen Lieferdienst aufbauen. Das war ja nicht selbstverständlich, dass dann Menschen Bücher kaufen. Und da wussten wir nicht, was passiert.

Wie haben Sie das in dieser Zeit gemacht?

SWR Patrick Lee

Wir haben dann die Bücher eben zu den Menschen nach Hause gebracht. Wir haben auch gleichzeitig angeboten, zu helfen, weil klar war, dass vor allem ältere Menschen nicht aus dem Haus sollten und auch das Einkaufen dann sehr schwierig wird. Da haben wir auch mit eingekauft. Und wir haben ganz arg tolle Kunden, die dann wirklich auch bewusst Bücher bestellt haben. Und das hat mich sehr berührt.

Eingekauft, das heißt, Sie sind auch in den Supermarkt gegangen, haben für die Leute eingekauft und nebenbei ein Buch verkauft?

Tatsächlich, genau. Wir haben es aber auch gemacht, wenn Leute kein Buch gekauft haben.

Was haben die Leute denn für Bücher gekauft? Bücher zum Ablenken, als Tröster in kontaktarmer Zeit, oder eher Bücher, die sich mit anderen großen Krisen der Vergangenheit befassen?

Was tatsächlich eines der meist verkauften Bücher bei uns war, war Camus' "Die Pest". Da gab es schon ein Bedürfnis, sich damit auseinander zu setzen. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel davon verkauft. Und es wurden auch Krimis gelesen oder Bücher, die ablenken. Lesen beruhigt, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele jetzt gemacht haben.

Dennoch, so ein kleiner Buchladen ist ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Wie stark hat es Sie denn getroffen, dass der Laden fünf Wochen geschlossen hatte?

Ich habe niemanden in Kurzarbeit geschickt. Aber man muss sagen, dass es schon vor der Schließung ganz deutlich runterging. Da hatten wir ganz große Umsatzeinbußen. Dann kam aber wirklich diese Solidarität vieler Stammkunden und auch einfach vieler Menschen, die auf einmal angefangen haben zu lesen. Wenn ich mich umschaue und sehe, wie es den Gastronomen geht, wie es vielen Kulturschaffenden geht, dann muss man auch ein bisschen gucken, in welchen Verhältnissen man jammert. Dann kann man, glaube ich, sagen, mir geht es doch wirklich gut.

Eines ist dem Lockdown auch zum Opfer gefallen: Die Literaturwoche Donau, die Sie seit 2015 mitorganisieren. Eine Literaturwoche für unabhängige Verlage, die eigentlich im April stattfinden sollte. War das bitter?

Das war richtig bitter, ja. Für die Autoren und Autorinnen und für die Künstler auch. Weil wir auch immer Musiker dabei haben, die vor dem Nichts standen. In weiten Teilen leben die von diesen Lesungen und von diesen Konzerten. Und das ist eine Situation, die mir dann auch sehr zu schaffen gemacht hat, weil wir da keine Lösung hatten, wie wir es machen können. So haben wir uns entschlossen zu sagen, okay: wir laden all diese Künstler und diese Autorinnen und Autoren nächstes Jahr ein und holen das sozusagen nach.

Nun haben Sie Ihre Buchhandlung in Ulm wieder geöffnet, finden zurück zur Normalität. Welchen Grund liefern Sie Ihren Kunden in Zeiten des Onlinehandels, in den Laden zu kommen?

Ich hoffe, sehr viele Gründe. Natürlich bedienen wir auch den Onlinehandel. Wir haben einen Online-Shop. Und da kann man auch bestellen. Unsere Aufgabe zum Beispiel ist es, dass wir tatsächlich nicht nur die Bücher lesen, sondern aus diesen über 500.000 Titeln, die jährlich erscheinen, auch einfach wirklich das auswählen, was richtig gut ist. Und ich glaube, dass wir da schon sehr gute Zukunftsvisionen haben.

Bleiben wir gleich noch bei den Zukunftsvisionen. Sie sind 33 Jahre alt, verheiratet, haben drei Kinder. Das heißt, Sie sind ein Familienvater mit wirtschaftlichen Verpflichtungen. Aber auch ein Mann mit vielen Ideen. Was spukte alles noch im Kopf herum, für den Buchladen der Zukunft?

Wie kann man Konzepte wie unser Konzept digitalisieren? Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich meinem Buchhändler begegnen kann, in einem Online-Shop. Dass es eine Interaktion geben kann, was sich wahrscheinlich auch viele gewünscht hätten während der Corona-Zeit. Das ist das eine, und das andere ist, dass wir auf allen Social-Media-Kanälen vertreten sind.