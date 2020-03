Wir haben mittlerweile ein Kontaktverbot – und das geht an den Menschen nicht spurlos vorüber. Der Ulmer Stressforscher Prof. Harald Traue zeichnet Wege auf, wie wir mit dieser Belastung umgehen.

Prof. Harald Traue: "Nicht alle Katastrohen begierig aufsaugen!" Universitätsklinikum Ulm

SWR: Herr Professor Traue, seit einer Woche haben wir dieses Kontaktverbot wegen des Virus. Man hat fast Gefühl, dass Menschen einen anderen Menschen als Bedrohung betrachten, nur aufgrund seiner Anwesenheit. Was macht dieses Kontaktverbot mit den Menschen?

Prof. Harald Traue: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Mein Eindruck ist, dass, wenn man über Ressourcen verfügt, also wenn man zum Beispiel gerne liest oder wenn man gerne Hörbücher hört oder wenn man gerne Musik machen kann oder wenn man gar schreiben kann oder einen Garten hat, dann kann man natürlich seine Zeit zubringen mit Tätigkeiten, die ganz schön sind und die einem auch Befriedigung verschaffen. Ich glaube, da muss man sehr differenzieren, wie jemand damit umgehen kann und welche Möglichkeiten er hat.

Abschalten im Garten oder die Liebsten per Videotelefonie kontaktieren: Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Zeiten der Corona-Pandemie zu entspannen (Sujetbild) Imago Imago / Westend61

Ich denke, es fühlt sich anders an, wenn man dazu verdammt ist, zuhause zu bleiben und sich irgendwie zu beschäftigen muss mit Gartenarbeit zum Beispiel, oder ob man sagt "Juhu, ich hab frei, ich hab Urlaub und jetzt gehe ich in meinen Garten" – das ist doch eine ganz andere Herangehensweise?

Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Genauso wie man Pausen mehr genießt, wenn man vorher gearbeitet hat oder tätig gewesen ist, ist eine Pause etwas völlig anderes. Es gibt eigentlich zwei Sachen: Arbeit und Struktur, also Strukturieren des Alltags. Mir machen eigentlich die Leute Sorgen, die es schwer damit haben, weil sie alleine sind, weil sie niemandem erzählen können, was sie gemacht haben, weil der Austausch schwieriger geworden ist. Der Ausstausch ist aber nicht unmöglich. Wir haben viele digitale Möglichkeiten und das sollte man auch unbedingt nutzen.

Man sollte vor allem auch vermeiden, sich ausschließlich mit der Epidemie zu beschäftigen, sondern auch andere Themen zu Wort kommen lassen, das ist wichtig.

Wäre da vielleicht auch ein Rezept für die Ängstlichen, die beim Rausgehen andere Menschen allein schon durch deren Anwesenheit als Bedrohung betrachten?

Ich erlebe das auch. Ich war kürzlich auf dem Hochsträß spazieren. Da gibt es viele, selbst wenn sie zwei Meter Abstand halten, sich nicht trauen, einen anzuschauen oder "Hallo" zu sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man jemandem begegnet, dass man ihn trotzdem anguckt und dass man auch ein paar freundliche Worte sagen kann. Man kann sogar einen Moment lang stehen bleiben. Das alles ist ja ganz ungefährlich, wenn man den Abstand hält. Das sollte man wieder einüben, damit man sich nicht so alleine fühlt. Einsam sein in so bedrohlichen Zeiten ist eine ganz schwierige Situation und macht natürlich Angst.

Lassen Sie uns nochmal zu dem Thema Verdrängung zurückkommen, also zu sagen, „ich beschäftige mich so wenig wie möglich mit dieser Pandemie“. Ist das wirklich ein nachhaltiges Rezept, das ein paar Wochen lang anhalten könnte?

Es ist eine Frage der Dosis. Am Anfang haben wir alle stundenlang, jeden Tag versucht, alles Neueste in uns aufzusaugen. Immer wieder kommen neue Nachrichten. Deshalb würde ich sage, jeder der sich beherrschen kann, der die Fähigkeit hat, sollte sich einmal am Tag Informationen holen. Am besten sich beim Robert Koch Institut informieren und nicht alle Katastrohen begierig aufsaugen. Das nützt nichts, das hilft nicht weiter und das tut einem auch nicht gut.