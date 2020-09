per Mail teilen

Der Gmünder CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle sieht das derzeitige Vorgehen der griechischen Regierung in der Flüchtlingslage auf den griechischen Inseln kritisch, sagte er dem SWR. Barthle ist in seiner Partei für Griechenland zuständig. Laut Barthle verfolge sie eine Politik, "die ein Stück weit auf Abschreckung beruht. Das zeigt sich daran, dass zahlreiche Hilfsgüter, die wir nach Griechenland geliefert haben, gar nicht in dem Lager ankamen."