Ulmer Experte für psychosomatische Medizin: "Corona löst bei vielen Stress aus"

Die Corona-Pandemie hat vieles verändert und bei manchen Menschen auch Ängste bis hin zu Depressionen ausgelöst, sagt Professor Harald Gündel, Ärztlicher Direktor der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm.

Im Interview verrät Professor Gündel, wie man seine Psyche nach den langen und harten Pandemiemonaten wieder aufrichten kann und warum man sich am Bambus ein Beispiel nehmen sollte.

SWR: Wenn Sie auf wissenschaftliche Zahlen schauen, mit der Einschränkung, dass die meisten Studien noch nicht repräsentativ sind: Welche Gruppen sind für Corona-Stress besonders anfällig und was sind die Symptome?

Prof. Harald Gündel: Also mit dieser Einschränkung zeigen die Zahlen eigentlich deutlich, dass gerade in der Anfangsphase der Pandemie Angst, also Angst vor Corona und vor den Folgen von Corona, ein großes Thema gewesen ist. Ein Professor aus Essen hat berichtet, dass bei fortlaufender Pandemie auch depressive Symptome noch deutlicher geworden sind. Also wir haben selbst von unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin, in einer Pressemitteilung begründet, dass gerade ältere Menschen, die ohnehin stärker gefährdet sind, im Schnitt eben weniger Kontakte zu haben, solch ein Isolationsgefühl zu bekommen, dass die unter den Pandemie-Bedingungen jetzt besonders beeinträchtigt waren. Die Zahlen zeigen aber interessanterweise auch, dass gerade auch junge Menschen stark beeinträchtigt waren. Also bei Schülern kann ich es nicht so genau sagen. Wir wissen, dass rund ein Drittel der Studierenden sehr unter der Isolation gelitten hat.

Professor Harald Gündel, Ärztlicher Direktor, Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm Pressestelle Universitätsklinikum Ulm

Wir erleben jetzt gerade niedrigere Inzidenzen und viele Lockerungen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir psychisch sofort wieder auf dem Damm sind oder sagen wir mal da sind, wo wir vielleicht vor der Pandemie waren. Was kann man tun? In einem Vortrag im Internet haben Sie gesagt, der Mensch soll sich am Bambus ein Beispiel nehmen. Können Sie das noch mal erklären?

Ohne dass sich jetzt ein ein Forstexperte bin: Ein solches Material ist eines, das ich sehr gut biegen kann, ohne dass es bricht. Es kommt eine Belastung, der Bambus wird gebogen, aber dann springt er wieder zurück. Das heißt, wir Menschen sind evolutionär dazu gebaut, Krisen und Belastungen wie die Coronapandemie durchzustehen. Ganz wichtig ist jetzt auch, die Zeit zu nutzen und zu versuchen, einfach wieder diese persönlichen Inseln im Leben aufzubauen und auszubauen. Hobbys, die wir gehabt haben, Dinge, die Spaß gemacht haben, die Kraft gegeben haben.

Was sind die Instrumente, mit denen man sich wieder aufrichten kann?

Ich spüre oft, was mir Kraft gibt, wo ich Kraft gewinnen kann. Und das sollte ich dann wieder mehr tun, wenn es die Gelegenheit erlaubt. Das ist der Begriff der Inseln, also eine Metapher, ein Platzhalter für das, von dem ich weiß: Das gibt mir Kraft, das tut mir gut und das hat ganz viel mit dem Körper zu tun. Wir sind unser Körper, und was wir für unseren Körper tun, gibt oft auch sehr viel Resilienz.