Der Betrieb am Theater Ulm ruht derzeit coronabedingt. Am Mittwoch wurde das Programm für die nächste Spielzeit vorgestellt. Wir haben Intendant Kay Metzger nach seiner Gemütslage gefragt.

Der Intendant des Theater Ulm Kay Metzger stellte im SWR-Interview auch das Programm für die nächste Spielzeit vor. SWR

SWR: Herr Metzger, wie fühlt es sich an - am vorzeitigen Ende der aktuellen Spielzeit und vor der nächsten mit dem Motto "Wovon lebt der Mensch"?

Kay Metzger: Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert: Wir haben Klarheit und Planungssicherheit. Wir können mit unseren Besucherinnen und Besuchern umgehen und die Abonnements abwickeln. Auf der anderen Seite bedeutet das für diese Spielzeit auch das Ende des regulären Betriebs. Und dieses leere Theater Ulm, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, das ist ein sehr, sehr schmerzlicher Anblick. Eine plötzliche Theaterschließung - wann gab es das schon, dass das Publikum nicht da ist? Da fehlt der Herzschlag. Das ist schon schrecklich.

Lassen Sie uns nach vorne blicken haben. Sie haben das Programm für die nächste Spielzeit vorgestellt. Zuerst einmal: Wann geht die los?

Das ist eine gute Frage. Wir wissen jetzt schon, dass es viele Verschiebungen geben wird und werden im September/Oktober einen Not-Spielplan erstellen. Der unterstellt erst einmal, dass es noch den Mindestabstand gibt, im Publikum und auf der Bühne, so dass wir uns auf gewisse Formate konzentrieren müssen. Zum Beispiel auf die Zauberflöte, auf "Warten auf Godot" im Schauspiel und auch auf Solo-Tanzgeschichten. In der Hoffnung, dass man dann an einem Tag X in den normalen Proben- und Spielbetrieb einsteigen kann. Ohne Mindestabstand.

Bleiben wir erst einmal beim Blick auf die Bühne. Das heißt, wir werden keine küssenden Schauspieler sehen in der nächsten Spielzeit.

"Küssen verboten", kann man drüber schreiben. Das wird ein neues Gefühl geben, in der Wahrnehmung des Publikums. Aber ich glaube, wir Künstler sind da auch als allererste gefordert, mit Fantasie und Kreativität darauf zu reagieren und damit so umzugehen, dass man es vielleicht sogar vergisst im Laufe der Aufführung und sich gar nicht mehr fragt: Warum berühren die sich jetzt nicht? Warum küssen die sich nicht? Warum schlagen die sich nicht? Sondern, dass man sich einfangen lässt, von der Musik, von den Texten, vom Tanz. Das wäre das Ziel für den Beginn der Spielzeit.

Wie komme ich denn an Eintrittskarten? Und ab wann gibt es die?

Eintrittskarten für die kommende Spielzeit wird es ab Anfang September geben. Da macht die Theaterkasse wieder auf. Ich rechne auch damit, dass es überbucht sein wird. Das wäre auch ein schönes Gefühl, auch wenn der Blick natürlich von der Bühne in einem Saal dieser Größenordnung mit 150 Plätzen erst einmal irritiert.

Große Sehnsucht, das Theaterpublikum wieder zu spüren

Aber es ist im Haus eine ganz, ganz große Sehnsucht in allen Sparten, dass man wieder auf der Bühne steht, dass man wieder das Publikum spürt, den Applaus genießen kann. Ich glaube, dieses Gefühl, jetzt endlich wieder loslegen zu dürfen, wird die Tatsache aufwiegen, dass das Haus nicht ganz ausverkauft ist.