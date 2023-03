Ulmer Historikerin: "Viele Frauen trauen sich nicht in die Politik"

Mehr Frauen in die Politik! Das ist eine Forderung aus Ulm im Vorfeld der Kommunalwahl 2024. Im Interview erzählt Marie-Kristin Hauke, dass es da in Ulm historische Vorbilder gibt.

Das Frauenbüro, das Ulmer Frauenforum und der Arbeitskreis "Frauen in den Gemeinderat" setzen sich dafür ein, dass sich mehr Frauen am politischen Geschehen beteiligen. Am Dienstagabend gibt es dazu im M25 am Münsterplatz eine Auftaktveranstaltung mit dem Titel "Wir Frauen wollen mehr!". Dabei wird auch eine neue Publikation zur Geschichte der Frauenbewegung in Ulm vorgestellt. Verfasst hat sie die Historikerin Marie-Kristin Hauke vom Stadtarchiv Ulm, die einen Bogen spannt vom Kampf um das Frauenwahlrecht vor mehr als 100 Jahren in die heutige Zeit.

SWR Aktuell: Frau Hauke, Sie haben die Geschichte der Frauenbewegung in Ulm aufgearbeitet. Was haben Sie da herausgefunden?

Marie-Kristin Hauke: Es ist wie immer: Wenn man in Ulm erstmal das Graben anfängt, kommen ganz tolle Sachen zum Vorschein. Ich habe zum Beispiel einen Frauenstimmrechts-Verein gefunden. Das heißt, also auch hier vor Ort haben Frauen um 1900 dezidiert für das Frauenwahlrecht gekämpft.

SWR Aktuell: Wie muss man sich das vorstellen? Waren das Hausfrauen, die dann ihre Kinder am Rockzipfel hatten? Oder waren das doch eher Bügerfrauen?

Hauke: Also das war "sowohl als auch". Da war zum Beispiel die in Ulm geborene Bertha Laupheimer-Gutermann, die auf dem Titel unserer neuen Broschüre vom Frauenbüro ist. Die hatte sechs Kinder und hat sich politisch stark engagiert und war eben Vorsitzende dieses Frauenstimmrechts-Vereins. Es waren aber auch gutbürgerliche Frauen, Landgerichtsrats-, Direktorinnen-Gattinnen, die sich einfach gerade für das Thema Frauenbildung, Frauenstudium, Frauenberufe interessiert haben, auch weil es um die Zukunft ihrer Töchter ging.

SWR Aktuell: Was haben diese Frauen erreichen können?

Hauke: Zum Beispiel hat der "Verein Frauenbildung Frauenstudium" eine eigene Arbeitsvermittlungsstelle für Frauen gegründet, an die sich Frauen wenden konnten. Sie haben Stipendien eingerichtet, um begabte Studentinnen zu fördern. Und sie haben eben viel Lobbyarbeit betrieben, damit Frauen, als sie dann wirklich die Möglichkeit hatten, auch zum Wählen gegangen sind und sich haben aufstellen lassen für die Wahlen.

SWR Aktuell: Der Titel Ihrer Broschüre lautet: "Frauen wollen mehr". Warum kommen Frauen auch nach hundert Jahren Frauenbewegung immer noch zu kurz?

Hauke: Sie kommen vielleicht nicht wirklich zu kurz, aber viele trauen sich auch einfach nicht. Also die Hemmschwelle, sich gerade politisch zu engagieren, ist bei vielen Frauen doch noch sehr ausgeprägt. Und es braucht manchmal den kleinen Schubs, dass Frauen auch aus ihrer Komfortzone herauskommen. Weil sie so viel Expertise haben, die sie einbringen können. Und das ist das Ziel, Frauen zu ermutigen - auch mit Hilfe historischer Vorbilder - was alles möglich ist und was man alles bewegen kann, gerade im kommunalpolitischen Bereich.