Die neue Empfehlung zum Astrazeneca-Impfstoff hat zunächst keinerlei Auswirkungen auf Impftermine im Zentralen Impfzentrum in Ulm. Das sagte der Leiter der Einrichtung, Professor Bernd Kühlmuß, in SWR1.

Auf Anraten der Ständigen Impfkommission am Robert Koch Institut war am Dienstag das Impfen mit Astrazeneca für unter 60-Jährige ausgesetzt worden. Sprich: Nur noch über 60-Jährige sollen vorerst damit geimpft werden.

SWR1: Herr Kühlmuß, wirbelt das Ihren Impfplan durcheinander?

Bernd Kühlmuß: Nicht sehr, muss ich sagen. Wir können switchen. Es ist nur jetzt sehr schwierig, das den Menschen natürlich verständlich zu machen. Wir sind gestern Abend noch vor die Presse getreten und haben gesagt: Alle mögen bitte kommen, die einen Impftermin haben, unabhängig vom Impfstoff. Und diejenigen, die jetzt für Astrazeneca nicht mehr gebucht werden können, die switchen wir jetzt in den nächsten drei Tagen, also Mittwoch, Donnerstag und Freitag, automatisch auf einen anderen Impfstoff um.

Also, das heißt, wer jetzt die Terminbestätigung hat, für die nächsten Tage, da steht Astrazeneca drauf, der bleibt nicht einfach zu Hause oder kriegt das abgesagt, sondern der geht einfach trotzdem hin.

Ja, der geht einfach ins Impfzentrum Ulm und wird dann mit einem anderen Impfstoff, also namentlich Biontech, geimpft.

Und was heißt das für die ganze Impfstrategie? Muss die denn jetzt nicht wieder umgestellt werden?

Ja, da haben Sie völlig recht. Die Impfstrategie muss ich wieder umstellen. Es dient jetzt erstmal nur dazu, akute Unruhe zu vermeiden. Wir brauchen jetzt etwas Zeit, um neu zu planen, um auch neue Instruktionen vom Sozialministerium zu bekommen, um das umzusetzen. Wir machen erst einmal weiter und haben bis dahin neue Pläne und können die dann gut kommunizieren. Was wir brauchen, ist jetzt einfach eine gute Kommunikation.

Jetzt bleiben ja auch Astrazeneca-Impfdosen übrig, das was ab heute geplant war. Was passiert denn damit, rücken jetzt automatisch andere Altersgruppen nach?

Ja, das war ja von der Gesundheitsministerkonferenz zu hören, dass jetzt eben auch die über 60-Jährigen geimpft werden können. Wir haben aber auch noch genügend über 70- und über 80-Jährige, die noch nicht geimpft sind. Und bitte denken Sie daran: In Großbritannien wurden über 20 Millionen Impfdosen mit Astrazeneca verimpft - das ist ja nun nichts Lebensgefährliches.

Ja, aber ich kann jetzt nicht einfach ins Impfzentrum kommen und sagen ich habe gehört, Sie haben Astrazeneca übrig.

Da haben Sie völlig recht, das ist nicht so. Wir haben relativ strenge Termine und wir haben auch eine Impfpriorisierung und die ist jetzt auch nicht völlig aufgehoben. Die macht ja auch Sinn. Der große Impferfolg trotz der geringen Impfstoffmengen beruht ja nur auf einer sinnvollen Priorisierung, die bislang stattgefunden hat.

Was ist denn jetzt mit denen, die unter 60 sind und die vielleicht in den letzten Tagen eine Astrazeneca-Impfung bekommen haben? Worauf müssen die denn jetzt achten?

Ehrlicherweise auf gar nicht allzuviel. Das Risiko ist ja nun, wenn sie es statistisch sehen, extrem gering. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Jede Nebenwirkung bis hin zu einem Todesfall ist natürlich furchtbar, das kann man gar nicht abstreiten. Aber der Nutzen überwiegt bei weitem das Risiko. Und wenn sie starke Kopfschmerzen haben, Schwindel haben, dann kann man zum Hausarzt gehen. Sollte das auch tun. Aber wissen Sie: Kopfschmerzen und Unwohlsein nach einer Aktiv-Impfung ist jetzt auch nichts Seltenes.

Ja, jetzt war es ein ziemliches Hin und Her in Sachen Astrazeneca. Glauben Sie, das bleibt jetzt so mit dieser Impfempfehlung? Oder kann das sein, dass wir nächste Woche schon wieder über etwas anderes reden?

Also ich würde da gar keine Prognose abgeben. Ich glaube, das muss man, sollte man den Fachleuten doch endlich mal überlassen, die es wirklich auch können müssen. Wir haben viel zu viele sogenannte Experten, die sich äußern. Deshalb sage ich jetzt dazu nichts. Wir haben das Paul-Ehrlich-Institut, das ist hier beauftragt. Und das ist jetzt auch in der Pflicht, die Daten auch so weiter zu geben, dass wir das alle verstehen können. Ich habe noch nicht mal alle Daten.

Markus Söder hat gesagt, er möchte, dass Astrazeneca einfach freigegeben werden soll nach dem Motto wer will, der soll einfach kommen. Was halten Sie von dem Vorschlag?

Nichts.