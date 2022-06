"Free Assange Ulm" plant Sondermahnwache für Julian Assange

Nach der Entscheidung der britischen Regierung zur Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA wollen Aktivisten in Ulm eine Sondermahnwache veranstalten. Initiatorin Heike Siecke im Interview:

Heike Siecke setzt sich für die Freiheit von Julian Assange ein. SWR Privat/Heike Siecke/Archivfoto

Die Ulmer Aktivistin Heike Siecke protestiert seit Jahren für die Freiheit des WikiLeaks-Gründers Julian Assange. Er sitzt derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Großbritannien. Mehr als zehn Jahre streiten sich die britische und amerikanische Regierungen über Assanges Auslieferung. Ihm drohen in den USA fast 20 Verfahren - unter anderem wegen Spionage. Nun hat die britische Regierung den Weg frei gemacht für seine Auslieferung an die USA.

Am Samstagabend, 20 Uhr, veranstaltet Siecke daher mit ihrer Gruppe "Free Assange Ulm" eine Sondermahnwache auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz in Ulm. Im SWR-Interview schildert sie ihre Befürchtungen, was mit dem WikiLeaks-Gründer nun passieren wird.

SWR: Was macht diese Nachricht mit Ihnen? Wie reagieren Sie darauf?

Heike Siecke: Mich macht es unglaublich traurig und unglaublich wütend. Es war zwar zu erwarten. Aber wenn man natürlich jahrelang Einsatz zeigt für Julian Assange - und der Einsatz war teilweise wirklich intensiv - dann ist man natürlich irre enttäuscht. Vor allem weil man immer wieder einen Hoffnungsschimmer hat. Gerade jetzt, wenn Anthony Albanese in Australien gewählt wurde, der sich im Vorfeld der Wahlen mehrfach für Assange ausgesprochen und sich mit dessen Anwältin und Vater getroffen hat. Ich denke, er hat auch Gespräche mit der britischen Innenministerin Priti Patel geführt.

Überrascht sind Sie aber nicht?

Nein, überrascht bin ich nicht. Es gibt eben die jahrelange Vorgeschichte, in der so viel Unglaubliches passiert ist, was in einem Rechtsstaat nicht hätte passieren dürfen. Daher überrascht einen da nur noch wenig.

Aber noch ist Julian Assange nicht ausgeliefert und offenbar gibt es auch noch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Was denken Sie, wie das Ganze weitergeht?

Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, fürchte ich, dass Julian Assange letztendlich in diesem Belmarsh Prison sterben wird. Sie ziehen das auch schon so lange hin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Interesse daran besteht, dass er tatsächlich nach Amerika kommt. Möglichkeiten hätte er rechtlich noch mal. Seine Anwälte können jetzt wieder ganz unten anfangen: Berufung in anderen Punkten einlegen, das wird sich natürlich dann wieder ewig ziehen, was dann letztendlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führen könnte. Da hätte er sehr gute Chancen freigesprochen zu werden. Die Briten denken aber auch schon darüber nach, diesen zu verlassen, wie die Russen und Amerikaner das schon getan haben.

Aber ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der einzige Hoffnungsschimmer, den Sie in diesem Fall haben? Oder gibt es noch irgendetwas Anderes, an das Sie sich klammern?

Das andere, woran ich mich ein bisschen klammere, ist der Einsatz der Zivilbevölkerung und vielleicht noch des ein oder anderen Journalisten. Ich hoffe natürlich immer noch, dass irgendwann der Tropfen auf den heißen Stein kommt, wo die Politik nicht mehr sagen kann, ich schaue weg und tue nichts. Ein bisschen Hoffnung ist natürlich immer da.

Warum setzen Sie sich schon seit langer Zeit für ihn ein?

Für mich war es schockierend, als ich erfahren habe, unter was für Umständen Assange in Haft sitzt. Was die mit Julian Assange machen können, können die mit jedem Journalisten oder jedem Menschen machen.