Nach mehr als drei Monaten Pause gibt es in der Theaterei Herrlingen in Blaustein ab dem 19. Juni wieder Aufführungen. Wir haben mit Direktorin Edith Erhardt über die Corona-Krise gesprochen.

SWR: Frau Ehrhardt, bei Ihnen soll es ja jetzt wieder losgehen. Man kann sich das im Moment schlecht vorstellen, einen unterhaltsamen Theaterabend unter Corona-Regeln zu erleben. Muss ich als Zuschauer eine Maske tragen?

Edith Ehrhardt: Sie müssen eine Maske nur beim Reinkommen tragen. Das Gute ist, dass wir ausreichend frische Luft haben, denn wir dürfen höchstens 20 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Theater lassen. Und sobald man auf dem Platz sitzt, kann man die Maske abnehmen.

Das heißt, Sie haben im Zuschauerraum Sitze markiert, wo man sitzen darf und andere gesperrt?

Es ist so: Karten müssen vorher reserviert werden und jeder Zuschauer hat eine Platzkarte. Wir fragen auch vorher immer, ob die Zuschauer aus einem Haushalt sind und deshalb zusammensitzen können oder eben getrennt gesetzt werden müssen.

Also Abstand halten ist angesagt - und wie ist es mit den Schauspielern auf der Bühne?

Auch die müssen Abstand halten. Das ist das künstlerische Problem. Deswegen haben wir auch einen neuen Spielplan gemacht. Wir haben Solostücke, wie jetzt am 19. Juni "Emmas Glück", da ist es kein Problem. Und wir haben eine neue Premiere geplant, das "Beste zu Zweit", denn zwei Schauspieler können bei uns mit Abstand auftreten. Auch für Kinder haben wir drei verschiedene Stücke.

Wie lange war denn jetzt die Zwangspause und wie haben Sie diese erlebt?

Seit 13. März war bei uns absolut geschlossen. Am Anfang war der Schock schon groß. Ich hatte das auch total unterschätzt und war eigentlich der Meinung, wir werden immer weiter spielen oder nur kurz zu machen. Irgendwann habe ich dann begriffen, was das Ganze wirklich für die Kulturszene bedeutet und speziell für uns. Aber mir war immer klar, irgendwann wird es schon wieder gehen.

Wie sind Sie denn über die Runden gekommen in der Zeit, in der keine Vorstellungen möglich waren?

Finanziell ist das schon sehr hart, weil die Einnahmen all die Wochen komplett weggefallen sind, wir haben von der Substanz gelebt. Allerdings bekommen auch wir Fördermittel von Stadt, Kreis und Land. Damit können wir uns einigermaßen durchhangeln. Ich habe aber auch jetzt sofort einen neuen Antrag gestellt, bei "Kultursommer 2020". Das ist das neue Landesprogramm für die Wiedereröffnung von Theatern und ich hoffe sehr, dass das klappt. Sonst wird es auch weiterhin eng.

Sie haben ja auch einen recht rührigen Förderverein.

Oh ja, das ist wunderbar. Das war auch wirklich berührend, wie einige Zuschauer und Theaterei-Fans gespendet haben, bevor wir überhaupt nach Hilfe gerufen hatten.

Es ging Ihnen so wie vielen anderen kleinen Bühnen. Wie blicken Sie jetzt in die Zukunft, wenn Sie das Haus noch nicht gleich füllen dürfen?

Als ich freue mich jetzt schon erst einmal, dass es wieder losgeht, bin aber natürlich noch so ein bisschen verhalten. Ich frage mich, wie wird das sein, mit maximal 20 Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal? Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir trotzdem in die Vollen gehen und mit Lust und Laune zeigen, was wir jetzt zeigen wollen.