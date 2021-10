Cannabis-Legalisierung: "Ich bin Gegner einer Laissez-faire-Freigabe"

Die Debatte um eine Legalisierung von Cannabis hatte mit den Sondierungsgesprächen von SPD, Grünen und FDP wieder Fahrt aufgenommen. Der Ulmer Psychiater Maximilian Gahr warnt aber vor zu laschen Regeln.

FDP und Grüne sind für eine Legalisierung von Cannabis und einen "Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften". Die SPD dagegen befürwortet eine "regulierte Abgabe" an Erwachsene zunächst in Modellprojekten, die von Präventions- und Beratungsangeboten begleitet werden. Maximilian Gahr, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Ulm, spricht sich im SWR-Interview zwar für eine Entkriminalisierung von Cannabis aus, warnt aber zugleich vor einer gefährlichen Signalwirkung, die von einer Freigabe ausgehen könnte.

SWR: Cannabis legalisieren - das würden laut einer aktuellen Forsa-Umfrage rund 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger befürworten. Wofür hätten Sie gestimmt?

Maximilian Gahr: So ganz spontan, wenn ich mich für ein 'Ja' oder 'Nein' hätte entscheiden müssen, ohne genau zu wissen, was mit Legalisierung gemeint ist, hätte ich mich wahrscheinlich für ein 'Nein' entschieden.

Also gegen eine Legalisierung. Warum?

Ich bin auf jeden Fall ein Befürworter der Entkriminalisierung des Cannabis-Gebrauchs. Das möchte ich voranschicken. Ich bin aber ein Gegner einer achtlosen Freigabe oder Laissez-faire-Freigabe, ohne weitere Beschränkungen oder Maßnahmen. Denn ich glaube, dass das ein falsches Signal an die Bevölkerung wäre, wenn man eine Substanz, die nachweislich auch mit Risiken verbunden ist, einfach so freigibt - ohne auf Risiken vor allem in Bezug auf den Jugendschutz oder bestimmte Bevölkerungsgruppen einzugehen.

Eine ihrer größten Befürchtungen oder sogar die größte Befürchtung ist, dass viele Jugendliche mit dem Kiffen anfangen, um es mal ganz plump auszudrücken?

Ich bin absolut dafür, dass man das Ganze auch mit Präventionsmaßnahmen und Informationen verknüpft, vor allem natürlich in Bezug auf die Jugendlichen. Und da weiß man mittlerweile schon, dass der früh einsetzende, langanhaltende Cannabinoid-Gebrauch wirklich erhebliche irreversible Schäden verursachen kann. Und das ist natürlich problematisch.

Es gibt Erhebungen aus Ulm, die besagen, dass sich die Zahl stationärer Behandlungen wegen psychotischer Störungen durch Cannabis in den letzten zehn Jahren verachtfacht hat. Warum ist das so?

Zunächst mal muss man sagen: Mit unseren Daten und Erhebungen kann diese Frage nicht beantwortet werden. Wir können nur spekulieren und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ein Faktor ist, dass der sogenannte Freizeitkonsum von Cannabis in der Allgemeinbevölkerung in den letzten zehn bis 20 Jahren zugenommen hat. Daneben gibt es, das geht auch aus Untersuchungen der Polizei hervor, immer mehr Cannabinoide, also Marihuana, mit einem höheren THC-Gehalt. Und wenn dieser Anteil höher ist, ist das Konsumrisiko auch höher. Und das kommt unter Umständen daher, dass man auch vermehrt besondere Züchtungen von Cannabis hat. Andere Effekte, methodischer Art, sind, dass sich vielleicht in den letzten Jahren auch die Sichtweise der Psychiater auf den Zusammenhang zwischen Cannabinoid-Gebrauch und psychischen Störungen geändert hat. Das heißt, wenn man früher gesagt hat: 'Das ist einfach nur eine Psychose, und der konsumiert auch noch Cannabis', neigt man heute eher dazu, einen Zusammenhang zu sehen. Also es sind wahrscheinlich vielfältige Gründe, die hier eine Rolle spielen. Genau können wir das nicht sagen.

Was ist aus Ihrer Sicht an der Aussage von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach dran, der gewarnt hat, dass Cannabis auf dem Schwarzmarkt immer häufiger eine Art neuartiges Heroin beigemischt wird - und sich damit auch für eine kontrollierte Abgabe ausgesprochen hat?

Es ist aus meiner Sicht nicht ganz plausibel, dass auf dem Schwarzmarkt eine Substanz, die relativ billig ist, also Marihuana, mit einer sehr viel teureren Substanz gestreckt wird. Es macht überhaupt keinen Sinn, denn die Menschen, die es auf dem Schwarzmarkt verkaufen möchten, die wollen Geld verdienen. Man weiß aber aus den USA und anderen Ländern, dass Konsumenten manchmal Marihuana, Gras oder Haschisch mit anderen Substanzen mischen, zum Beispiel Heroin oder Kokain. Dieses Beispiel hat man angeführt, um die Vorteile einer staatlichen Kontrolle zu illustrieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen: Der Schwarzmarkt würde nicht gänzlich verschwinden. In den Niederlanden gibt es ihn weiterhin. Aber man hätte natürlich mehr Kontrolle.