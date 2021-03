Ein warmer Geldregen: Allein der Alb-Donau-Kreis hat vom Land 25 Millionen Euro für den Breitbandausbau bekommen. Aber reicht das aus? Und wie kommt der Ausbau tatsächlich voran?

Die Freude ist dem Landrat am Telefon anzuhören: "Die letzten weißen Flecken im Alb-Donau-Kreis werden erschlossen", berichtet Heiner Scheffold (parteilos). Für die 25 Millionen Euro, die das Land Baden-Württemberg Anfang März allein in die Region rund um Ulm gegeben hat, können mehr als 2.500 schnelle Internetanschlüsse gelegt werden. In allen 84.000 Haushalten im Kreis wird bald jeder mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde surfen können. Dieses Ziel hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Jahren schon ausgerufen. Doch bis heute gilt: Je ländlicher, desto langsamer.

In ländlichen Gegenden lohnt sich für die Telekommunikationsanbieter oft der Ausbau von Glasfasernetzen nicht. (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa / Julian Stratenschulte

"Es ist noch ein weiter Weg, bis wir die letzte Milchkanne mit der Glasfaser versorgt haben." Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises

Landrat Scheffold denkt aber schon an den nächsten Schritt. Denn in Zeiten von Homeoffice, Videokonferenzen und Streamingdiensten werden 50 Mbit pro Sekunde bald nicht mehr ausreichen. Schneller - und damit zukunftssicher - geht es mit Glasfaseranschlüssen. Die müssen idealerweise an jedes Haus gelegt werden. Und genau das strebt der Alb-Donau-Kreis an: "'Die letzte Milchkanne mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen." Wie ehrgeizig und ambitioniert dieses Ziel ist, zeigt sich an den Kosten. Landrat Scheffold schätzt sie auf insgesamt 600 Millionen Euro, davon sei bislang ein Drittel getätigt.

Glasfaserausbau in Deutschland Laut der Bundesnetzagentur verfügen aktuell etwa 13,8 Prozent der deutschen Haushalte über einen Glasfaseranschluss, der eine Datenübertragung von mindestens einem Gigabit pro Sekunde ermöglicht - also etwa 1.000 Mbit/s. Zum Vergleich: Im EU-Durchschnitt sind es 33,5 Prozent, in Lettland fast 90 Prozent.

Glasfasernetze auf dem Land lohnen sich für die Internetanbieter nicht

Der Alb-Donau-Kreis muss wie viele ländlich geprägte Gegenden dafür entweder häufig selbst in die Tasche greifen oder auf Förderung vom Land oder dem Bund hoffen. Denn für die großen Internetanbieter wie die Telekom oder Vodafone rechnet sich der Ausbau auf dem Land schlichtweg nicht: Denn die Wege zu jeder Gemeinde sind lang, die Kunden rar. Das sei das Kernproblem, bilanziert Breitbandexperte Hannes Rügheimer von der Telekommunikationszeitschrift "Connect". Das habe "dazu geführt, dass es bei uns leider nicht so schnell vorangeht, wie man sich das wünschen würde".

Als mittelmäßig stuft "Connect"-Redakteur Hannes Rügheimer den Internetausbau in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller ein. Hannes Rügheimer/Connect

"Die Kosten für Glasfaserkabel sind so hoch, dass sich die Bleistiftspitzer in den Unternehmen immer die Frage stellen: 'Wann rechnet sich das?'" Hannes Rügheimer, freier Redakteur der Fachtzeitschrift "Connect"

Fragt man Bundespolitiker und Landräte, warum das Internet in vielen Gemeinden im Ostalbkreis, dem Kreis Heidenheim oder dem Alb-Donau-Kreis auch im Jahr 2021 noch ruckelt und zuckelt, dann bekommt man noch andere Gründe: Der Bund erlaube es noch immer, dass sich die großen Internetfirmen auf den letzten Metern zu den Haushalten mit langsamen Kupferkabeln durchmogeln, anstatt neue Glasfaserkabel verlegen zu müssen, sagt es sinngemäß Landrat Heiner Scheffold. Die Rathäuser seien beim Ausbau größtenteils auf sich alleine gestellt, meint Margit Stumpp. Die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim und Expertin für digitale Infrastruktur der Grünen bemängelt außerdem, dass ein großer Anteil der Fördersummen in der Vergangenheit gar nicht in den Breitbandausbau geflossen sei. Stattdessen hätten sich die Städte und Gemeinden Berater eingekauft, um sich im "Antrags- und Genehmigungsdschungel zurechtzufinden".

Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse (CDU), sieht noch ein anderes Problem. Das Geld sei jetzt da, alleine im Ostalbkreis stünden Investitionen von 158 Millionen Euro an. Diese müssten ausgeschrieben werden, anschließend seien die Kommunen die Bauherren. Der Flaschenhals liege derzeit beim Personal, dass sich darum kümmere.

Die Rathäuser seien beim Ausbau größtenteils auf sich alleine gestellt, meint Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp (Grüne). Imago IMAGO/Christian Spicker

Aber auch beim Verlegen der Leitungen spiele der deutsche Perfektionismus eine Rolle, meint Breitbandexperte Rügheimer. In Asien, wo wesentlich mehr Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgt sind, habe man "die Glasfaserkabel quer über die Straße gelegt und von Haus zu Haus durch die Luft gespannt, was ein deutsches Bauamt nie erlauben würde". Gut findet er das zwar auch nicht, aber es funktioniere. Die Hoffnung für ländliche Gebiete ohne Glasfaseranschluss könnte eher im neuen Mobilfunkstandard 5G ruhen, der sei "technologisch eine interessante Alternative".