Nachdem der Kalte Markt und damit auch die Bauernkundgebung in Ellwangen in diesem Jahr ausfallen, wird es am Montagabend eine Veranstaltung im Internet geben. Der Bauernverband Ostalb-Heidenheim und die CDU Ellwangen laden ab 19 Uhr zur gemeinsamen Web-Konferenz ein. Die zentrale Fragestellung lautet: "Ist Landwirtschaft in Deutschland noch gewollt?" Eine Anmeldung zu der Web-Konferenz ist nicht erforderlich. Eigentlich hätte der Kalte Markt in diesen Tagen als Efünfte Jahreszeit" in Ellwangen stattgefunden.