Ulmer Feuerwehr übernimmt Großraum-Rettungswagen

Der zweite Intensivmedizin-Bus in Baden-Württemberg soll am kommenden Mittwoch offiziell in Dienst gestellt und in Ulm stationiert werden. Die rollende Intensivstation mit vier Betten war im Mai vom Sozialministerium übernommen, aber bisher nicht zugelassen worden. Hintergrund war, dass sich Innen- und Sozialministerium nicht über Betrieb und Betriebskosten einigten. Die laufenden Kosten werden jetzt vom Innenministerium gemeinsam mit der Stadt Ulm übernommen. Betreiber des 800.000 Euro teuren Großraum-Rettungswagens wird die Feuerwehr der Stadt Ulm sein. Der erste -im Rahmen der Pandemiebekämpfung - für das Ulmer DRK angeschaffte Bus dieser Art wird dafür von Ulm nach Mannheim verlegt.