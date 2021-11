Der Intensiv-Transportbus des DRK Rettungsdienstes Ulm/Heidenheim bringt am Samstag vier schwerkranke Covid-19-Patienten von Augsburg nach Karlsruhe. Die Aktion dauert beinahe den ganzen Tag.

Wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Samstag dem SWR sagte, hatten sich die Kliniken in Augsburg und Karlsruhe zuvor abgesprochen. Mit dem Transport der vier Patienten im Intensivbus des DRK Rettungsdienstes Ulm/Heidenheim sollen die vollen Intensivstationen in den Kliniken in Bayerisch Schwaben entlastet werden.

Am Freitag hatte die Bundeswehr aus dem gleichen Grund in einem Airbus bereits drei beatmete Patienten von Memmingen nach Münster geflogen.

Der Ulmer Intensivbus war am Samstag bei der Verlegung von schwerkranken Coronapatienten im Einsatz. Thomas Heckmann

Der Bus des DRK Rettungsdienstes hat rund 32.000 Liter Sauerstoff mit an Bord. Diese Menge reicht für den Transport von vier Patienten über eine Distanz von mehr als 600 Kilometern. Die beiden Notärzte an Bord kommen vom Universitätsklinikum Ulm, das Assistenzpersonal vom DRK. Das Fahrzeug ist leicht desinfizierbar.

Rund um um die Uhr einsatzbereit

Der Bus wird von der Feuerwehr in Ulm betrieben. Untergebracht ist er aber in der Halle eines privaten Busunternehmers, der auch die Fahrer stellt. Das Fahrzeug ist über eine Rufbereitschaft dabei rund um die Uhr einsatzbereit.

Bei dem mehrstündigen Transport am Samstag ist auch ein Begleitfahrzeug mit Ersatzgeräten, Personal und zusätzlichem Sauerstoff dabei.