Im Kreis Günzburg werden die Intensivbetten knapp. Das berichtet die Günzburger Zeitung unter Berufung auf die Kreiskliniken. Auch in weiteren Landkreisen der Region wird es eng.

Demnach sei in den Kliniken in Günzburg und in Krumbach je nur noch ein Intensivbett verfügbar. Frei wären allerdings insgesamt noch drei weitere Intensivbetten, doch die Kliniken haben nach eigenen Angaben zu wenig Personal, das Beatmungsgeräte bedienen kann. Also seien die drei Betten nicht nutzbar heißt es.

Kein Intensivbett mehr in Heidenheim

Laut dem DIVI-Intensivregister herrscht in weiteren Landkreisen Knappheit an Intensivbetten. In Heidenheim ist nach aktuellem Stand (17.04.) überhaupt kein Intensivbett mehr frei. In den Kreisen Biberach und Donau-Ries eins, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Neu-Ulm zwei. Im Durchschnitt sind in den betroffenen Landkreisen nach DIVI-Register ein Drittel bis die Hälfte aller Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.