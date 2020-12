Die meisten Krankenhäuser in der Region haben noch freie Kapazitäten auf den Intensivstationen. Laut deutschem Intensivregister sind aktuell bis zu 30 Prozent der Intensivbetten mit Coronapatientinnen und -patienten belegt.

In den drei Kliniken des Ostalbkreises sind am Montag noch acht von insgesamt 33 Intensivplätzen für Erwachsene frei. Derzeit müssen dort acht Menschen mit Covid 19 intensiv behandelt werden, fünf von ihnen werden invasiv beatmet. Außerdem sind auch rund 50 Menschen im Ostalbkreis auf Isolationsstationen.

In der Region gibt es noch freie Intensivplätze in den Krankenhäusern (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Waltraud Grubitzsch

Lage auf Intensivstationen stabil

Diese Kapazitäten im Isolier- und Intensivbereich sind im Moment ausreichend, so Professor Ulrich Solzbach, Chef der Ostalbkliniken. Laut Solzbach ist der Anstieg an Patienten nicht so stark wie befürchtet. Wenn die Zahlen nicht noch weiter ansteigen, gebe es beim notwendigen, hoch spezialisterten Personal noch keinen Grund zur Sorge. Im Frühjahr waren in den Ostalbkliniken 18 und damit etwa doppelt so viele Intensivplätze mit Coronafällen belegt.

Auch in Ulm noch freie Betten

Am Universitätsklinikum Ulm ist die Situation angespannt, aber die Klinik ist nach eigenen Angaben gut ausgestattet. Derzeit werden 22 Corona-Patientinnen und -Patienten intensivmedizinisch betreut und davon 14 beatmet. Am Universitätsklinikum stehen 100 Intensivbetten zur Verfügung. Im Kreis Biberach sind momentan alle 14 Betten belegt und im Kreis Heidenheim gibt es einen freien Platz zur Intensivbehandlung.