Intensiv-Bus in Betrieb genommen

Fünf Monate nach seiner Fertigstellung ist am Mittwoch in Ulm ein Intensivbus in Betrieb genommen worden. In dem Bus können vier Patienten gleichzeitig transportiert und wie auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus versorgt werden. Betrieben wird der Intensivbus ab sofort von der Feuerwehr. Untergebracht ist er aber in der Halle eines privaten Busunternehmers, der auch die Fahrer stellt. Konzipiert hat den Bus das Deutsche Rote Kreuz. Es ist der zweite Intensivbus in Baden-Württemberg. Der erste wechselt nun nach Mannheim. Geplant ist, so der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU), dass der Bus deutschlandweit eingesetzt werden kann. Bisher kam er aber nur in Baden-Württemberg zum Einsatz, zum Beispiel Ende des Jahres, als vier Corona-Patienten verlegt wurden. Die Betriebskosten teilen sich die Stadt Ulm und das Innenministerium Stuttgart.